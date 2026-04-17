60년 만에 바꿨다…‘프링글스 하트 미니로즈’ 한국 단독 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 감자칩 브랜드 프링글스가 ‘프링글스 하트 미니로즈’를 한국에서 전 세계 최초로 단독 출시한다고 17일 밝혔다. 브랜드 출시 60년 역사상 처음으로 만든 하트 모양이다.

프링글스는 K-컬처 확산과 함께, 트렌드에 민감한 한국 소비자를 겨냥해 단독 출시를 결정했다. 신제품은 기존의 말안장 형태에서 벗어나 한입에 쏙 들어가는 하트 모양으로 제작했다. 로즈 오일 향과 달콤한 바닐라 맛을 더했다. 비트 뿌리에서 추출한 색소로 로즈 핑크 색채를 구현했다.

해당 제품은 오는 20일부터 5월까지 한정 기간 전국의 대형마트와 편의점, 그리고 주요 온라인 쇼핑몰 등 온·오프라인 채널을 통해 만나볼 수 있다.

프링글스는 멀티플렉스 영화관 메가박스와의 협업에도 나선다. ‘프링글스 하트 미니로즈’를 활용한 ‘토핑 팝콘’ 메뉴를 오는 27일부터 전국 42개 지점에서 선보인다.

윤지원 프링글스 마케팅팀 부장은 “이번 신제품은 프링글스 역사상 처음으로 칩 형태에 변화를 준 제품으로, 개발 초기부터 한국 소비자들의 취향과 트렌드를 반영하는 데 주력했다”고 말했다.

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