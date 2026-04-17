60년 만에 바꿨다…‘프링글스 하트 미니로즈’ 한국 단독 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 글로벌 감자칩 브랜드 프링글스가 ‘프링글스 하트 미니로즈’를 한국에서 전 세계 최초로 단독 출시한다고 17일 밝혔다. 브랜드 출시 60년 역사상 처음으로 만든 하트 모양이다.
프링글스는 K-컬처 확산과 함께, 트렌드에 민감한 한국 소비자를 겨냥해 단독 출시를 결정했다. 신제품은 기존의 말안장 형태에서 벗어나 한입에 쏙 들어가는 하트 모양으로 제작했다. 로즈 오일 향과 달콤한 바닐라 맛을 더했다. 비트 뿌리에서 추출한 색소로 로즈 핑크 색채를 구현했다.
해당 제품은 오는 20일부터 5월까지 한정 기간 전국의 대형마트와 편의점, 그리고 주요 온라인 쇼핑몰 등 온·오프라인 채널을 통해 만나볼 수 있다.
프링글스는 멀티플렉스 영화관 메가박스와의 협업에도 나선다. ‘프링글스 하트 미니로즈’를 활용한 ‘토핑 팝콘’ 메뉴를 오는 27일부터 전국 42개 지점에서 선보인다.
윤지원 프링글스 마케팅팀 부장은 “이번 신제품은 프링글스 역사상 처음으로 칩 형태에 변화를 준 제품으로, 개발 초기부터 한국 소비자들의 취향과 트렌드를 반영하는 데 주력했다”고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을