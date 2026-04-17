“통단팥과 인절미 가득”…빽다방, 통단팥 인절미 셰이크와 컵 빙수

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 빽다방이 신메뉴 ‘통단팥 메뉴 3종(통단팥쉐이크·통단팥율무쉐이크·통단팥컵빙)’을 출시한다고 17일 밝혔다.
신메뉴 ‘통단팥쉐이크’는 우유 베이스에 통단팥을 섞었다. ‘통단팥율무쉐이크’는 우유와 율무 파우더를 넣고 통단팥을 더했다. 모두 통단팥과 인절미 토핑을 올린 것이 특징이다.
‘통단팥컵빙’은 한 손에 가볍게 즐기기 좋은 컵빙수 메뉴다. 간 얼음에 우유와 연유 베이스를 더했다.
빽다방 관계자는 “여름철을 앞두고 친숙한 단팥과 인절미의 조합을 빽다방만의 스타일로 재해석했다”며, “앞으로도 계절과 고객 취향에 맞춘 시즌 메뉴를 선보일 것”이라고 말했다.
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을