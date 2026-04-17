“통단팥과 인절미 가득”…빽다방, 통단팥 인절미 셰이크와 컵 빙수

[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 빽다방이 신메뉴 ‘통단팥 메뉴 3종(통단팥쉐이크·통단팥율무쉐이크·통단팥컵빙)’을 출시한다고 17일 밝혔다.

신메뉴 ‘통단팥쉐이크’는 우유 베이스에 통단팥을 섞었다. ‘통단팥율무쉐이크’는 우유와 율무 파우더를 넣고 통단팥을 더했다. 모두 통단팥과 인절미 토핑을 올린 것이 특징이다.

‘통단팥컵빙’은 한 손에 가볍게 즐기기 좋은 컵빙수 메뉴다. 간 얼음에 우유와 연유 베이스를 더했다.

빽다방 관계자는 “여름철을 앞두고 친숙한 단팥과 인절미의 조합을 빽다방만의 스타일로 재해석했다”며, “앞으로도 계절과 고객 취향에 맞춘 시즌 메뉴를 선보일 것”이라고 말했다.

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