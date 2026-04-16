당 함량 30% 줄였다…새로워진 풀무원다논, ‘액티비아 컵 플레인’

[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원다논은 새로 단장한 발효유 ‘액티비아 컵 플레인’을 선보인다고 16일 밝혔다.

‘액티비아 컵 플레인’의 한 컵당(80g) 당 함량을 기존 6g에서 4g으로 약 30% 낮췄다. 이는 식약처 농후발효유 당류 평균값 대비 약 30% 낮은 수준이다. 패키지 전면에는 당 저감 내용을 강조했다.

당 함량을 줄이면서 제품의 풍미는 강화했다. 당 저감 과정에서 발생할 수 있는 맛 저하를 최소화하고, 요거트 본연의 맛을 강조한 것이 특징이다. 프로바이오틱스는 한 컵당 300억 CFU 들어 있다. 여기에 아연을 더했다.

김동진 풀무원다논 액티비아 팀장은 “액티비아는 지난 10년간 당 저감을 위한 노력을 이어왔다”며 “ 단순히 당 함량을 낮추는 것을 넘어 맛과 품질을 함께 끌어올리는 데 집중하고 있다”고 말했다.

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