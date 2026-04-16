당 함량 30% 줄였다…새로워진 풀무원다논, ‘액티비아 컵 플레인’

[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원다논은 새로 단장한 발효유 ‘액티비아 컵 플레인’을 선보인다고 16일 밝혔다.
‘액티비아 컵 플레인’의 한 컵당(80g) 당 함량을 기존 6g에서 4g으로 약 30% 낮췄다. 이는 식약처 농후발효유 당류 평균값 대비 약 30% 낮은 수준이다. 패키지 전면에는 당 저감 내용을 강조했다.
당 함량을 줄이면서 제품의 풍미는 강화했다. 당 저감 과정에서 발생할 수 있는 맛 저하를 최소화하고, 요거트 본연의 맛을 강조한 것이 특징이다. 프로바이오틱스는 한 컵당 300억 CFU 들어 있다. 여기에 아연을 더했다.
김동진 풀무원다논 액티비아 팀장은 “액티비아는 지난 10년간 당 저감을 위한 노력을 이어왔다”며 “ 단순히 당 함량을 낮추는 것을 넘어 맛과 품질을 함께 끌어올리는 데 집중하고 있다”고 말했다.
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을