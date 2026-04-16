“카스 마시고 월드컵 티켓”…카스, FIFA 월드컵 이벤트

[리얼푸드=박연수 기자] 카스가 FIFA월드컵의 공식스폰서로서 TV광고, 응원 이벤트 등을 진행한다고 16일 밝혔다.

참여형 이벤트를 진행한다. 직관 티켓 추첨 이벤트, 월드컵 TV 광고, 한정판 카스, 굿즈 출시 등 행사를 준비했다.

카스 프레시 제품 구매 고객을 대상으로 현지 직관 기회도 제공한다. 식당과 온라인에서는 15일부터 다음달 9일까지, 편의점·마트에서는 16일부터 30일까지 참여 가능하다.

1등 당첨자에게는 축구국가대표팀 예선 경기를 현지에서 관람할 수 있는 패키지가 제공된다. 해당 패키지는 항공권, 숙박, 경기 입장권이 포함된다.

서혜연 오비맥주 마케팅 부사장은 “이번 직관 티켓 이벤트를 시작으로 월드컵 기간 동안 다채로운 프로젝트를 통해 대한민국 국민 모두가 함께 참여할 수 있는 카스만의 차별화된 월드컵 경험을 선사할 계획”이라고 말했다.

siuu@heraldcorp.com