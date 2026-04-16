캐나다 별장에서 커피 한잔…팀홀튼, 삼성동 매장

[리얼푸드=육성연 기자] 캐나디안 커피전문점 팀홀튼(Tim Hortons)이 캐나다 별장의 정취를 느낄 수 있는 삼성역 매장을 연다고 16일 밝혔다.
삼성점은 서울에서 처음 선보이는 ‘빈티지 캐나다 1.5’ 콘셉트 매장이다. 캐나다 현지 가정집과 오두막의 아늑함을 도심에 재현했다.
좌석은 칸막이를 세운 독립형 부스 좌석과 1인 좌석을 배치했다. 시선이 차단되는 공간을 통해 개인 업무나, 긴밀한 대화를 나눌 수 있도록 설계했다.
건물 외관은 붉은 벽돌을 활용했다. 실내에는 원목과 레드 타탄 체크 패브릭을 통해 아늑함을 표현했다.
팀홀튼 관계자는 “삼성역점은 바쁜 일상을 보내는 현대인에게 캐나다 별장의 분위기를 전하는 도심 속 안식처”라며 “독립된 좌석 배치와 매장에서 갓 구운 메뉴로 온전한 휴식을 누릴 수 있을 것”이라고 소개했다.
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을