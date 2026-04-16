붕어빵에 담은 칼슘…오리온, ‘참붕어빵 우유슈크림맛’

[리얼푸드=육성연 기자] 오리온은 슈크림 붕어빵을 재해석한 ‘참붕어빵 우유슈크림맛’을 출시했다고 16일 밝혔다.
참붕어빵 우유슈크림맛은 달콤한 슈크림에 우유맛이 나는 제품이다. 특히 칼슘을 강화한 것이 특징이다. 제품 한 개(29g)에 우유 한 잔에 해당하는 칼슘 180mg을 담았다.
2011년 출시된 참붕어빵은 겨울철 길거리 간식인 붕어빵을 양산 과자로 만든 제품이다. 오리지널 참붕어빵, 호떡 품은 참붕어빵, 새로 선보이는 우유슈크림맛까지 총 3종이 있다.
중국, 베트남, 러시아 등 해외 시장에서는 ‘샤오위누어누어(小鱼糯糯)’, ‘봉방(Bống Bang)’, ‘붕고(Bungo)’와 같은 현지화돤 브랜드명으로 판매하고 있다.
오리온 관계자는 “참붕어빵 우유슈크림맛은 고칼슘 간식으로 성장기 아이 간식이나 피크닉, 티타임 디저트로도 제격”이라고 소개했다.
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을