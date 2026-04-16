붕어빵에 담은 칼슘…오리온, ‘참붕어빵 우유슈크림맛’

[리얼푸드=육성연 기자] 오리온은 슈크림 붕어빵을 재해석한 ‘참붕어빵 우유슈크림맛’을 출시했다고 16일 밝혔다.

참붕어빵 우유슈크림맛은 달콤한 슈크림에 우유맛이 나는 제품이다. 특히 칼슘을 강화한 것이 특징이다. 제품 한 개(29g)에 우유 한 잔에 해당하는 칼슘 180mg을 담았다.

2011년 출시된 참붕어빵은 겨울철 길거리 간식인 붕어빵을 양산 과자로 만든 제품이다. 오리지널 참붕어빵, 호떡 품은 참붕어빵, 새로 선보이는 우유슈크림맛까지 총 3종이 있다.

중국, 베트남, 러시아 등 해외 시장에서는 ‘샤오위누어누어(小鱼糯糯)’, ‘봉방(Bống Bang)’, ‘붕고(Bungo)’와 같은 현지화돤 브랜드명으로 판매하고 있다.

오리온 관계자는 “참붕어빵 우유슈크림맛은 고칼슘 간식으로 성장기 아이 간식이나 피크닉, 티타임 디저트로도 제격”이라고 소개했다.

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