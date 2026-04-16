파리 감성 ‘카페 드 디저트’…파리바게뜨, 디저트 특화 매장

서초역 인근에 ‘카페 드 디저트’…테스트 운영해 확산 모델로 발전
[리얼푸드=박연수 기자] 파리바게뜨가 디저트 특화 콘셉트 매장 ‘카페 드 디저트(CAFÉ de DESSERT·사진)’를 서울 강남구 서초역 인근에 열었다고 16일 밝혔다.
52석 규모의 공간은 프랑스 파리의 디저트 숍 감성을 재해석했다. 우드톤 인테리어와 부드러운 조명, 오픈형 디저트 진열대로 꾸몄다.
대표 메뉴는 ‘생딸기 생크림 케이크’·‘파베 생초콜릿 케이크’ 등 조각 케이크다. 로투스·오레오·무화과·초코 휘낭시에 4종도 선보인다. 미니 파운드 케이크·스콘·타르트 등 다양한 고객의 취향을 만족시킬 라인업도 갖췄다.
음료는 커피·논커피 20여종을 운영한다. ‘스윗 골든 커피’·‘오미자 유자 스파클링’ 등이다. ‘치킨커틀릿 샐러드랩’·‘잠봉치즈 머쉬룸 멀티그레인’ 등 식사 대용 메뉴도 선보인다.
파리바게뜨는 해당 매장을 테스트 운영하며 향후 확산 가능한 모델로 발전시킬 계획이다. 회사 관계자는 “앞으로도 변화하는 고객 취향에 맞춘 다양한 시도를 통해 차별화된 브랜드 경험을 제공하겠다”고 말했다.
siuu@heraldcorp.com
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을