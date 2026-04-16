가성비에 빠졌다…노브랜드버거 앱 회원 70만명 넘어

[리얼푸드=박연수 기자] 신세계푸드는 노브랜드버거의 자체 애플리케이션(앱) 회원 수가 70만명을 돌파했다고 16일 밝혔다.

회원 수는 전년 동기 대비 40% 증가한 규모다. 같은 기간 앱 쿠폰 사용량은 10% 늘어났다.

노브랜드버거는 앱을 통해 다양한 혜택을 제공하고 있다. ‘NBB 런치타임’이 대표적이다. ‘사이드 메뉴 증정’, ‘세트업’, ‘1+1’, ‘생일 쿠폰’ 등 다양한 쿠폰도 정기적으로 제공한다.

siuu@heraldcorp.com