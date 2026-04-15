티젠 “2030 여성, 야구장에서도 가볍게 콤부차·젠하이볼향”

[리얼푸드=육성연 기자] 젊은 여성 관중이 늘면서 야구장 푸드 트렌드도 달라지고 있다. 과거 치킨과 맥주 중심에서 벗어나 한 손에 들고 즐길 수 있는 간편 간식, 체험형 메뉴 등 다양한 푸드가 나오고 있다.
특히 저도주·논알코올·저열량 음료 등 ‘가볍고 건강하게 즐기는 음료’가 새로운 대안으로 떠올랐다.
15일 티젠에 따르면 티젠(TEAZEN)의 논알코올 하이볼인 ‘젠하이볼향 0.0’과 ‘티젠 콤부차’도 이런 ‘NoLo(No and Low Alcohol)’ 트렌드에 부합하는 제품이다.
티젠의 ‘젠하이볼향 0.0’은 위스키 특유의 스모키한 풍미와 상큼한 레몬향을 구현했다. 알코올 함량 0%에 열량은 9kcal에 그친다. 당류도 0g으로 설계한 논알코올 하이볼이다. 여기에 차세대 유산균으로 불리는 포스트바이오틱스도 넣었다. 이동성이 편한 캔 형태다.
‘티젠 콤부차’도 있다. 콤부차는 홍차나 녹차를 우린 물에 스코비 배양균을 넣어 발효한 음료다. 저열량에 당류는 없애고 12종의 유산균을 넣었다.
티젠 관계자는 “2030 여성팬을 중심으로 야구장은 단순한 ‘치맥 관람’에서 벗어나 취향 기반 소비가 이뤄지는 공간으로 변화하고 있다”라고 말했다.
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을