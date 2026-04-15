모차렐라 치즈 50% 늘렸다…도미노피자 ‘치즈 맥스 피자 2종’

[리얼푸드=육성연 기자] 도미노피자가 ‘치즈 맥스 피자 2종’을 선보인다고 15일 알렸다. 오는 17일부터 판매한다.

‘치즈 맥스 피자 2종’은 기존 제품인 그릴드 패티 치즈 버거 피자와 더블 미트 할라피뇨 피자에 사용되는 모차렐라 치즈량을 50% 늘렸다.

치즈 맥스 피자 2종 주문 시에만 맛볼 수 있는 ‘스페셜 엣지‘도 선보였다. 치즈 폴레 소스를 둘러 구웠다. 달콤 쫀득한 맛이 특징이다.

도미노피자의 ‘치즈 맥스 피자 2종’은 도미노피자 자사앱 기본 혜택인 배달 20% 할인 적용 시 L 사이즈 2만5520원, M 사이즈 1만9600원이다.

도미노피자 관계자는 “도미노피자의 봄 신제품 아메리칸 클래식 피자 2종을 더욱 진한 풍미로 즐길 수 있도록 모차렐라 치즈를 푸짐하게 올린 ‘치즈 맥스 피자 2종’을 출시했다”라고 말했다.

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