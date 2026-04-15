모차렐라 치즈 50% 늘렸다…도미노피자 ‘치즈 맥스 피자 2종’

[리얼푸드=육성연 기자] 도미노피자가 ‘치즈 맥스 피자 2종’을 선보인다고 15일 알렸다. 오는 17일부터 판매한다.
‘치즈 맥스 피자 2종’은 기존 제품인 그릴드 패티 치즈 버거 피자와 더블 미트 할라피뇨 피자에 사용되는 모차렐라 치즈량을 50% 늘렸다.
치즈 맥스 피자 2종 주문 시에만 맛볼 수 있는 ‘스페셜 엣지‘도 선보였다. 치즈 폴레 소스를 둘러 구웠다. 달콤 쫀득한 맛이 특징이다.
도미노피자의 ‘치즈 맥스 피자 2종’은 도미노피자 자사앱 기본 혜택인 배달 20% 할인 적용 시 L 사이즈 2만5520원, M 사이즈 1만9600원이다.
도미노피자 관계자는 “도미노피자의 봄 신제품 아메리칸 클래식 피자 2종을 더욱 진한 풍미로 즐길 수 있도록 모차렐라 치즈를 푸짐하게 올린 ‘치즈 맥스 피자 2종’을 출시했다”라고 말했다.
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을