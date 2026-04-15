팜팔스 빙수와 밀크티 맛은?…코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어, 팜팔스와 협업

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어가 글로벌 캐릭터 ‘팜팔스(Palm Pals)’와 협업 메뉴를 선보인다고 15일 전했다. 내달 1일부터 8월 31일까지다.
호텔은 팜팔스를 테마로 한 빙수와 버블티를 선보인다. 귀여운 비주얼과 함께 달콤한 빙수의 맛을 경험할 수 있도록 기획했다.
또 호텔의 ‘24시간 스테이’ 객실 패키지를 이용하면 행사 기간 팜팔스 블라인드 박스 1종을 제공한다. 해당 패키지는 여유로운 투숙이 가능한 24시간 스테이 혜택과 ‘조식 2인’ 및 ‘주렁주렁 입장권’ 또는 CGV 영화 관람권 2매가 포함된다.
호텔 로비에는 팜팔스 콘셉트의 포토존도 설치했다. 포토존에서 촬영한 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올리는 리뷰 이벤트도 있다. 다양한 경품을 받을 수 있다.
코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 관계자는 “이번 팜팔스 협업은 기존 상품에 감성적인 콘텐츠를 더해 고객 경험을 확장하고자 기획했다”며, “앞으로도 다양한 브랜드와의 협업을 통해 차별화된 호텔 경험을 선보일 예정”이라고 전했다.
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을