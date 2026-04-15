팜팔스 빙수와 밀크티 맛은?…코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어, 팜팔스와 협업

[리얼푸드=육성연 기자] 코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어가 글로벌 캐릭터 ‘팜팔스(Palm Pals)’와 협업 메뉴를 선보인다고 15일 전했다. 내달 1일부터 8월 31일까지다.

호텔은 팜팔스를 테마로 한 빙수와 버블티를 선보인다. 귀여운 비주얼과 함께 달콤한 빙수의 맛을 경험할 수 있도록 기획했다.

또 호텔의 ‘24시간 스테이’ 객실 패키지를 이용하면 행사 기간 팜팔스 블라인드 박스 1종을 제공한다. 해당 패키지는 여유로운 투숙이 가능한 24시간 스테이 혜택과 ‘조식 2인’ 및 ‘주렁주렁 입장권’ 또는 CGV 영화 관람권 2매가 포함된다.

호텔 로비에는 팜팔스 콘셉트의 포토존도 설치했다. 포토존에서 촬영한 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올리는 리뷰 이벤트도 있다. 다양한 경품을 받을 수 있다.

코트야드 메리어트 서울 타임스퀘어 관계자는 “이번 팜팔스 협업은 기존 상품에 감성적인 콘텐츠를 더해 고객 경험을 확장하고자 기획했다”며, “앞으로도 다양한 브랜드와의 협업을 통해 차별화된 호텔 경험을 선보일 예정”이라고 전했다.

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