“4월은 스타벅스 선행의 달”…전국 문화유산·숲·공원 가꾸기 전개

[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아가 4월 ‘스타벅스 선행의 달’을 맞아 전국 단위 봉사활동을 전개한다고 15일 알렸다.
‘스타벅스 선행의 달’은 매년 4월, 전 세계 스타벅스 파트너들이 지역사회 봉사활동에 참여하는 글로벌 사회공헌 캠페인이다. 스타벅스 코리아도 전국 1200여 명의 파트너가 참여한다.
스타벅스는 ‘국가유산 지킴이’ 활동을 통해 우리 문화유산 보호에 나선다. 스타벅스는 2009년 국가유산청과 협약을 체결한 이후 문화유산 보호를 위한 사회공헌 활동을 펼쳤다. 올해는 지난 13일 덕수궁 내 석어당, 즉조당, 준명당 정화 활동을 시작으로 6개 도시 10곳에서 활동을 진행한다.
‘공원 돌보미’ 활동도 2019년부터 시작한 스타벅스의 환경 사회공헌 프로그램이다. 현재까지 전국 15개 지역 45개 공원에서 총 110회 진행됐다.
지난달 26일에는 서울 어린이대공원 ‘비밀(Bee Meal)정원’에서 환경 정화 활동을 시작으로 ‘공원 돌보미’ 캠페인을 전개했다. 이후 인천 소래습지생태공원, 대구 신천둔치공원, 수원 청소년문화공원, 강릉 송정해변숲 등 전국 주요 공원에서 환경 정화와 식생 관리 활동을 이어갈 예정이다.
김지영 스타벅스 코리아 ESG팀장은 “스타벅스는 매년 ‘스타벅스 선행의 달’을 통해 지역사회 곳곳에 긍정적인 변화를 만들어가고 있다”라고 말했다.
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을