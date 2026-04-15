비비고, 美 배우 랜달 박과 캠페인…“K-푸드 알린다”

美 배우 랜달 박과 브랜드 캠페인…누적 노출 5억뷰
日 챌린지 ‘만두부장’ 인기 개그맨 참여하며 3.4억뷰
[리얼푸드=강승연 기자] CJ제일제당 비비고가 미국·일본에서 디지털 마케팅을 통해 K-푸드 브랜드 입지를 강화하고 있다고 15일 밝혔다.
미국에서는 한국계 배우 랜달 박과 함께한 ‘비비고 포 잇(bibigo for it·사진)’ 캠페인이 누적 노출 5억뷰를 달성했다. 또 틱톡 팔로워 1000만명 이상의 인플루언서 ‘RKEmpiree’와 진행한 이벤트 이후에는 비비고 미국 팔로워 수가 15%, 콘텐츠 노출은 171% 늘었다.
이 같은 활동은 전 세계 MZ 소비자들에게 만두뿐 아니라 비비고 고추장, 누들 등 다양한 K-푸드를 알리는 계기가 됐다. 소셜미디어에서는 ‘만두 라자냐’, ‘만두 스매시’, ‘양파 컵 만두’ 등 비비고 찐만두를 활용한 레시피와 먹방 콘텐츠가 빠르게 확산 중이다.
일본에서는 인기 개그맨 카노 에이코와 함께 ‘비비고 만두부장’이 555만개 판매 미션에 도전하는 다큐멘터리 형식의 콘텐츠를 선보였다. 누적 노출은 3억4000만 뷰를 넘어섰다. 올해 3월 비비고 만두의 일본 시장 점유율도 처음으로 10%를 달성했다.
CJ제일제당 관계자는 “글로벌 시장에서 전개 중인 디지털 마케팅을 통해 비비고가 현지 소비자에게 한층 친숙한 브랜드로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 현지 소비자의 라이프스타일과 트렌드에 맞춘 차별화된 활동을 통해 비비고의 대표 K-푸드 브랜드 입지를 강화할 것”이라고 말했다.
spa@heraldcorp.com
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을