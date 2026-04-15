비비고, 美 배우 랜달 박과 캠페인…“K-푸드 알린다”

美 배우 랜달 박과 브랜드 캠페인…누적 노출 5억뷰 日 챌린지 ‘만두부장’ 인기 개그맨 참여하며 3.4억뷰

[리얼푸드=강승연 기자] CJ제일제당 비비고가 미국·일본에서 디지털 마케팅을 통해 K-푸드 브랜드 입지를 강화하고 있다고 15일 밝혔다.

미국에서는 한국계 배우 랜달 박과 함께한 ‘비비고 포 잇(bibigo for it·사진)’ 캠페인이 누적 노출 5억뷰를 달성했다. 또 틱톡 팔로워 1000만명 이상의 인플루언서 ‘RKEmpiree’와 진행한 이벤트 이후에는 비비고 미국 팔로워 수가 15%, 콘텐츠 노출은 171% 늘었다.

이 같은 활동은 전 세계 MZ 소비자들에게 만두뿐 아니라 비비고 고추장, 누들 등 다양한 K-푸드를 알리는 계기가 됐다. 소셜미디어에서는 ‘만두 라자냐’, ‘만두 스매시’, ‘양파 컵 만두’ 등 비비고 찐만두를 활용한 레시피와 먹방 콘텐츠가 빠르게 확산 중이다.

일본에서는 인기 개그맨 카노 에이코와 함께 ‘비비고 만두부장’이 555만개 판매 미션에 도전하는 다큐멘터리 형식의 콘텐츠를 선보였다. 누적 노출은 3억4000만 뷰를 넘어섰다. 올해 3월 비비고 만두의 일본 시장 점유율도 처음으로 10%를 달성했다.

CJ제일제당 관계자는 “글로벌 시장에서 전개 중인 디지털 마케팅을 통해 비비고가 현지 소비자에게 한층 친숙한 브랜드로 자리 잡고 있다”며 “앞으로도 현지 소비자의 라이프스타일과 트렌드에 맞춘 차별화된 활동을 통해 비비고의 대표 K-푸드 브랜드 입지를 강화할 것”이라고 말했다.

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