동원홈푸드, ‘순자 엄마’가 소개하는 ‘비비드키친’ CF 공개

4050세대까지 고객층 확대…‘냉장고 메이크오버’ 이벤트도
[리얼푸드=정대한 기자] 동원홈푸드가 저당·저칼로리 전문 브랜드 비비드키친의 모델로 구독자 134명의 유튜버 ‘순자엄마’를 발탁하고, TV CF(사진)를 공개했다고 15일 밝혔다.
CF는 4050세대까지 고객층을 넓히기 위해 기획했다. 순자엄마와 실제 남편의 일상을 담았다. “소스 맛은 그대론데 당 부담은 줄였대, 안 바꿀 이유 있당가?”라는 대사로 저당 소스로의 식생활 전환을 제안한다.
5월 12일까지 냉장고를 저당 소스로 채워주는 ‘냉장고 메이크오버’ 이벤트도 진행한다. SNS(사회관계망서비스) 쇼츠와 네이버스토어 할인 이벤트를 통해 제품 체험 기회도 제공할 계획이다.
한편 비비드키친은 2020년 국내 최초로 저칼로리 소스를 출시한 브랜드로 현재 55종의 제품을 선보이고 있다. 국내 저당·저칼로리 소스 시장에서 3년 연속 점유율 1위를 차지했다.
동원홈푸드 관계자는 “당 걱정 없는 식탁을 위한 다양한 제품을 통해 고객의 건강한 삶을 책임지는 브랜드가 되겠다”고 말했다.
korean@heraldcorp.com
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April 15. 2026
인력난·인건비 부담 속에서 출입·결제·회원 관리까지 디지털화한 ‘편의점형’ 무인 24시간 짐이 일본 피트니스 시장에서 부상하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 일본 피트니스 시장은 코로나19 이후 회복 국면을 넘어 시장 규모·점포 수 모두 최고치 경신 흐름을 보인다. 성장을 견인한 업태는 저가 ‘편의점형’·무인 24시간 소형 짐이다. 인력난과 인건비 부담, 물가 상승에 따른 절약 기조가 맞물리며 상주 인력 최소화, 요금 인하가 가능한 운영 모델이 확산 중이다. 출입·결제·회원 관리의 디지털 통합은 선택이 아니라 표준이 되고 있다. 대형 체인 역시 회원·결제·출입 등 핵심 운영 시스템을 전면 재구축하는 수준으로 고도화하는 중이다. 편의점형 체인은 ‘월 3000엔대’ 가격대를 전면에 내세운다. 예를 들어 chocoZAP은 월 2980엔(세금 포함 3278엔)을 제시한다. 전국 1800개 점포 이상을 내걸고 출점 속도를 유지하고 있다. 코트라 관계자는 “편의점형 모델은 단순 운동시설을