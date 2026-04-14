문어·흑돼지 코스와 와인…롯데호텔 제주, 리마인드 허니문 패키지

[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 제주는 ‘루느블렌 허니문(Renouvellement Honeymoon)’ 패키지를 선보인다고 14일 밝혔다. 신혼의 기억과 설렘을 다시 떠올릴 수 있도록 기획했다.
패키지는 제주 오션뷰 객실 1박과 라세느 조식 2인(박당), 디너 코스 2인, 스파클링 와인 1병 및 과일, 치즈 플래터 등으로 구성된다. 사전 예약 시 조식은 브런치 뷔페 또는 인룸다이닝 서비스로도 변경할 수 있다. 예약 및 투숙은 오는 12월 31일까지다.
페닌슐라 바 앤 라운지에서 제공되는 ‘루느블렌 디너 코스’에서는 문어, 흑돼지 등 지역 특산물을 포함한 5가지 코스 메뉴를 맛볼 수 있다. 여기에 덕혼 디코이 카베르네 소비뇽(Duckhorn, Decoy Cabernet Sauvignon) 1병이 나온다.
저녁 6시부터 새벽 1시까지는 인룸다이닝 서비스가 제공된다. ‘찰스 하이직 로제 리저브 (Charles Heidsieck Rose Reserve)’ 스파클링 와인 1병과 과일, 치즈 플래터가 준비된다.
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April 13. 2026
러시아 햄버거 브랜드 ‘브쿠스노 이 토치카(Vkusno I Tochika)’가 키르기즈 공화국 진출을 앞둔 것으로 알려졌다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 지난 3월 현지 식품 소매업 전문매체 푸드리테일(Foodretail)은 ‘브쿠스노 이 토치카’의 소유주 시스테마 PBO(Sistema PBO)가 키르기즈 소재 알크레스트 푸드(Alkrest Fud)와 프랜차이즈 운영 계약을 체결했다고 전했다. 양측은 올해 말 키르기즈 공화국 수도 비슈케크에 첫 ‘브쿠스노 이 토치카’ 매장을 개장한다. 향후 5년 내로 다양한 형태의 매장을 최소 15개까지 확대할 계획이다. ‘브쿠스노 이 토치카’는 러-우 사태 이후 러시아 기업 시스테마 PBO(Sistema PBO)가 맥도날드(McDonald‘s) 러시아 사업부 자산을 인수하며 탄생한 대체브랜드다. 주요 메뉴 등에서 맥도날드와 유사한 부분이 많다. ‘로스틱스(Rostic’s, KFC 대체브랜드)’, ‘스타스 커피(S