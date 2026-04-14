문어·흑돼지 코스와 와인…롯데호텔 제주, 리마인드 허니문 패키지

[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 제주는 ‘루느블렌 허니문(Renouvellement Honeymoon)’ 패키지를 선보인다고 14일 밝혔다. 신혼의 기억과 설렘을 다시 떠올릴 수 있도록 기획했다.

패키지는 제주 오션뷰 객실 1박과 라세느 조식 2인(박당), 디너 코스 2인, 스파클링 와인 1병 및 과일, 치즈 플래터 등으로 구성된다. 사전 예약 시 조식은 브런치 뷔페 또는 인룸다이닝 서비스로도 변경할 수 있다. 예약 및 투숙은 오는 12월 31일까지다.

페닌슐라 바 앤 라운지에서 제공되는 ‘루느블렌 디너 코스’에서는 문어, 흑돼지 등 지역 특산물을 포함한 5가지 코스 메뉴를 맛볼 수 있다. 여기에 덕혼 디코이 카베르네 소비뇽(Duckhorn, Decoy Cabernet Sauvignon) 1병이 나온다.

저녁 6시부터 새벽 1시까지는 인룸다이닝 서비스가 제공된다. ‘찰스 하이직 로제 리저브 (Charles Heidsieck Rose Reserve)’ 스파클링 와인 1병과 과일, 치즈 플래터가 준비된다.

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