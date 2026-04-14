“스타벅스에서 토이스토리를 만나세요”…디즈니코리아와 테마 협업

[리얼푸드=육성연 기자] 스타벅스 코리아는 월트 디즈니 컴퍼니 코리아와 ‘토이 스토리’ 테마 협업을 진행한다고 14일 전했다. 오는 15일부터 판매한다.

이번 협업은 6월 ‘토이 스토리5’ 개봉에 앞서 한국 스타벅스에서만 진행한다.

협업 음료인 ‘우디 카우보이 쿠키 콜드 브루’는 콜드 브루 위에 슈 폼을 올렸다. 상단에는 카우보이 쿠키 스타일의 토핑을 얹었다. ‘토이 스토리’의 대표 캐릭터 ‘우디’ 테마의 음료다.

‘제시’ 캐릭터에서 영감을 받은 딸기 프라푸치노에 슈 폼을 더한 ‘제시 슈트로베리 프라푸치노’, 키위 베이스와 망고 별 토핑이 우주 전사를 연상케 하는 ‘버즈 키위 팝 에너지 피지오’도 있다.

푸드 역시 ‘토이 스토리’ 캐릭터 모양으로 선보인다. ‘버즈 케이크’, ‘슬링키 쫄깃 소시지 브레드’를 비롯해 ‘포키 헤이즐넛 마카롱’, ‘알린 피스타치오 마카롱’ 등이다.

출시 기념 이벤트도 있다. 15일부터 21일까지 스타벅스 카드를 이용해 신규 출시 음료 및 버즈 케이크를 사이렌 오더로 주문 시, 품목당 별 3개를 추가 증정한다. 또 오는 22일에는 이벤트 음료 7종 중 1잔을 포함해 2만원 이상 구매하면 ‘토이 스토리’ 테마의 ‘야광 스티커’를 선착순 제공한다.

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