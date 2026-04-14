버터떡 호텔에서 즐긴다…페어몬트 서울, 더 아트리움 라운지 봄 디저트

[리얼푸드=육성연 기자] 여의도 페어몬트 앰배서더 서울의 더 아트리움 라운지가 ‘버터떡’을 포함한 봄 시즌 디저트와 음료를 선보인다고 14일 알렸다.
버터떡은 하루 10세트 한정으로 판매한다. 쫄깃한 찹쌀에 유럽 AOP 발효 버터와 바닐라의 풍미를 더한 호텔 레시피 메뉴다. 2알 기준 8000원이다.
‘스프링 컬러 셀렉션’ 음료 3종은 제철 과일과 허브티를 활용했다. ‘레드 가넷은 오렌지, 레몬, 로즈힙 티를 조합한 메뉴다. ‘골든 시트린’은 금귤과 자스민 티를 사용했다. ‘그린 제이드는 초콜릿 아이스크림 위에 말차를 넣었다.
시즌 케이크 3종은 꽃과 시트러스 등 봄 식재료를 활용했다. ‘초록 목련’, ‘자스민 드 수아’, ‘에끌라 드 시트롱’ 등이다.
버터떡은 이달 말까지, 시즌 음료와 케이크는 오는 5월 31일까지 판매한다. 케이크는 네이버 예약을 통해 주문하면 된다. 음료와 버터떡은 현장 판매로 이용할 수 있다.
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April 13. 2026
러시아 햄버거 브랜드 ‘브쿠스노 이 토치카(Vkusno I Tochika)’가 키르기즈 공화국 진출을 앞둔 것으로 알려졌다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 지난 3월 현지 식품 소매업 전문매체 푸드리테일(Foodretail)은 ‘브쿠스노 이 토치카’의 소유주 시스테마 PBO(Sistema PBO)가 키르기즈 소재 알크레스트 푸드(Alkrest Fud)와 프랜차이즈 운영 계약을 체결했다고 전했다. 양측은 올해 말 키르기즈 공화국 수도 비슈케크에 첫 ‘브쿠스노 이 토치카’ 매장을 개장한다. 향후 5년 내로 다양한 형태의 매장을 최소 15개까지 확대할 계획이다. ‘브쿠스노 이 토치카’는 러-우 사태 이후 러시아 기업 시스테마 PBO(Sistema PBO)가 맥도날드(McDonald‘s) 러시아 사업부 자산을 인수하며 탄생한 대체브랜드다. 주요 메뉴 등에서 맥도날드와 유사한 부분이 많다. ‘로스틱스(Rostic’s, KFC 대체브랜드)’, ‘스타스 커피(S