생맥주 품질관리 강화…오비맥주, ‘생맥주 관리사’ 제도 운영

생맥주 기기 관리 전문기업 키노콘과 공동 운영
외식업계 전반 생맥주 품질관리 체계 강화 목표
[리얼푸드=박연수 기자] 오비맥주가 국내 최초로 고용노동부 인증 기반의 ‘생맥주 관리사(MDM·Master Draft Manager)’ 자격 제도를 운영한다고 14일 밝혔다.
생맥주 품질관리 전문기업 키노콘과 공동 운영한다. 오비맥주는 키노콘의 기술력에 자사의 품질 경영 노하우를 접목해 일관된 생맥주 경험을 제공할 계획이다.
MDM 자격 취득 과정은 이론 교육·실습 교육·온라인 시험·현장 실기 등 4단계로 구성된다. 생맥주 위생 관리부터 공급 라인 세척·탄산압 조절·전용 잔 관리·신선도 보관까지 전 과정을 다룬다. 합격자에게는 자격증·인증 명패와 함께 전용 잔·품질관리 공구 세트·SNS(사회관계망서비스) 마케팅 지원을 제공한다.
한편 올해 시작한 MDM 자격 제도는 현재 전국 220여개 매장으로 확대됐다.
오비맥주 관계자는 “앞으로도 자격 제도 운영과 전문가 현장 점검을 병행하여 외식업주들의 경쟁력을 강화하고 소비자들이 믿고 마실 수 있는 생맥주 환경을 조성하는 데 앞장서겠다”고 말했다.
siuu@heraldcorp.com
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April 13. 2026
러시아 햄버거 브랜드 ‘브쿠스노 이 토치카(Vkusno I Tochika)’가 키르기즈 공화국 진출을 앞둔 것으로 알려졌다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 지난 3월 현지 식품 소매업 전문매체 푸드리테일(Foodretail)은 ‘브쿠스노 이 토치카’의 소유주 시스테마 PBO(Sistema PBO)가 키르기즈 소재 알크레스트 푸드(Alkrest Fud)와 프랜차이즈 운영 계약을 체결했다고 전했다. 양측은 올해 말 키르기즈 공화국 수도 비슈케크에 첫 ‘브쿠스노 이 토치카’ 매장을 개장한다. 향후 5년 내로 다양한 형태의 매장을 최소 15개까지 확대할 계획이다. ‘브쿠스노 이 토치카’는 러-우 사태 이후 러시아 기업 시스테마 PBO(Sistema PBO)가 맥도날드(McDonald‘s) 러시아 사업부 자산을 인수하며 탄생한 대체브랜드다. 주요 메뉴 등에서 맥도날드와 유사한 부분이 많다. ‘로스틱스(Rostic’s, KFC 대체브랜드)’, ‘스타스 커피(S