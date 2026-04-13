‘자연이 주는 건강함’…노르웨이 고등어, 봄 캠페인 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 노르웨이수산물위원회가 ‘자연이 주는 건강함’을 강조한 2026 노르웨이 고등어 봄 캠페인을 연다. 노르웨이 고등어가 지닌 영양적 가치를 집중 조명할 예정이다.
노르웨이수산물위원회에 따르면, 2025년 전 세계로 수출된 노르웨이 고등어는 20만7927톤으로 집계됐다. 이 가운데 한국 수출량은 3만2496톤이다.
이번 캠페인에서는 노르웨이 고등어의 상징인 ‘파란 줄무늬’를 활용해 원산지 구별을 돕는다. ‘파란 줄무늬를 확인하세요’라는 메시지를 통해 소비자가 노르웨이 고등어를 구매할 때 쉽고 구별할 수 있도록 하고, 원산지에 대한 신뢰를 높일 예정이다.
또 인플루언서 협업을 통해 구이, 조림, 샐러드 등 다채로운 레시피 콘텐츠를 선보인다.
잉에뵤르그 요르달 노르웨이수산물위원회 한국 총괄은 “이번 봄 캠페인을 통해 더 많은 한국 소비자가 노르웨이 고등어의 영양적 가치와 원산지의 중요성을 직접 체감하길 기대한다”고 말했다.
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April 13. 2026
러시아 햄버거 브랜드 ‘브쿠스노 이 토치카(Vkusno I Tochika)’가 키르기즈 공화국 진출을 앞둔 것으로 알려졌다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 지난 3월 현지 식품 소매업 전문매체 푸드리테일(Foodretail)은 ‘브쿠스노 이 토치카’의 소유주 시스테마 PBO(Sistema PBO)가 키르기즈 소재 알크레스트 푸드(Alkrest Fud)와 프랜차이즈 운영 계약을 체결했다고 전했다. 양측은 올해 말 키르기즈 공화국 수도 비슈케크에 첫 ‘브쿠스노 이 토치카’ 매장을 개장한다. 향후 5년 내로 다양한 형태의 매장을 최소 15개까지 확대할 계획이다. ‘브쿠스노 이 토치카’는 러-우 사태 이후 러시아 기업 시스테마 PBO(Sistema PBO)가 맥도날드(McDonald‘s) 러시아 사업부 자산을 인수하며 탄생한 대체브랜드다. 주요 메뉴 등에서 맥도날드와 유사한 부분이 많다. ‘로스틱스(Rostic’s, KFC 대체브랜드)’, ‘스타스 커피(S