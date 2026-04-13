‘자연이 주는 건강함’…노르웨이 고등어, 봄 캠페인 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 노르웨이수산물위원회가 ‘자연이 주는 건강함’을 강조한 2026 노르웨이 고등어 봄 캠페인을 연다. 노르웨이 고등어가 지닌 영양적 가치를 집중 조명할 예정이다.

노르웨이수산물위원회에 따르면, 2025년 전 세계로 수출된 노르웨이 고등어는 20만7927톤으로 집계됐다. 이 가운데 한국 수출량은 3만2496톤이다.

이번 캠페인에서는 노르웨이 고등어의 상징인 ‘파란 줄무늬’를 활용해 원산지 구별을 돕는다. ‘파란 줄무늬를 확인하세요’라는 메시지를 통해 소비자가 노르웨이 고등어를 구매할 때 쉽고 구별할 수 있도록 하고, 원산지에 대한 신뢰를 높일 예정이다.

또 인플루언서 협업을 통해 구이, 조림, 샐러드 등 다채로운 레시피 콘텐츠를 선보인다.

잉에뵤르그 요르달 노르웨이수산물위원회 한국 총괄은 “이번 봄 캠페인을 통해 더 많은 한국 소비자가 노르웨이 고등어의 영양적 가치와 원산지의 중요성을 직접 체감하길 기대한다”고 말했다.

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