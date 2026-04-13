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  • 제스프리 CEO 방한 “한국은 장기 성장의 핵심 거점”

  • 2026-04-13
제이슨 테 브레이크 제스프리 CEO [제스프리 제공]
제이슨 테 브레이크 제스프리 CEO [제스프리 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 키위 브랜드 제스프리(Zespri)가 브랜드 비전을 선포했다.

제스프리는 지난 10일 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울에서 ‘2026년 사업 설명회’를 열었다. 행사에는 제이슨 테 브레이크(Jason Te Brake) CEO와 네이선 플라워데이(Nathan Flowerday) 제스프리 그룹 이사회 회장을 비롯한 본사 임직원과 한국 파트너 등 총 150여 명이 참석했다.

제이슨 테 브레이크 CEO는 “지난 시즌 글로벌 매출 50억 NZD(약 4조2000억원)를 돌파하며 전 세계 15개 핵심 시장에서 1위 과일 브랜드로 자리매김했다”라며, “이 같은 성장세를 발판 삼아 2035년까지 ‘세계에서 가장 건강한 과일 브랜드’로 도약하겠다”라고 밝혔다.

그는 “소비자에게는 더욱 영양가 높은 키위를, 재배 농가에는 안정적 수익을, 구성원에게는 건강하고 보람 있는 근무 환경을 제공하겠다”라고 강조했다. 이를 위해 제스프리는 향후 10년간 브랜드 기반의 수요 확대, 글로벌 공급 체계 혁신, 미래지향적 제품 포트폴리오 구축 등 3대 핵심 전략에 집중할 예정이다.

제이슨 CEO는 이어 “한국은 제스프리의 핵심 시장으로, 글로벌 성장을 견인하는 중요한 축이 될 것”이라며 이번 비전의 핵심 거점임을 분명히 했다.

네이선 플라워데이 이사회 회장은 “지난 시즌 제스프리는 2015년에 수립했던 10개년 글로벌 매출 목표를 초과 달성했다”라고 밝혔다. 그는 “제주 및 남부 지역 재배 농가와의 긴밀한 협력이 연중 안정적인 키위 공급 체계 구축의 기반이 됐고, 이를 통해 제스프리가 소비자와 사계절 내내 만날 수 있었다”라고 덧붙였다.


gorgeous@heraldcorp.com

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