함안에서 첫 수확…현대그린푸드 “참박 수박 맛보세요”

[리얼푸드=김진 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 공식 온라인몰인 그리팅몰에서 오는 14일부터 21일까지 ‘함안 참박 수박(사진)’ 예약 판매를 진행한다고 밝혔다.

예약 판매하는 수박은 경상남도 함안군에서 올해 첫 수확한 ‘초작(初作)’수박이다. 12brix(브릭스) 이상, 무게 6㎏ 이상의 고당도만 엄선했다. 예약 판매한 수박은 오는 24일에 일괄 발송된다.

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