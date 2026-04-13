함안에서 첫 수확…현대그린푸드 “참박 수박 맛보세요”

[리얼푸드=김진 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 공식 온라인몰인 그리팅몰에서 오는 14일부터 21일까지 ‘함안 참박 수박(사진)’ 예약 판매를 진행한다고 밝혔다.
예약 판매하는 수박은 경상남도 함안군에서 올해 첫 수확한 ‘초작(初作)’수박이다. 12brix(브릭스) 이상, 무게 6㎏ 이상의 고당도만 엄선했다. 예약 판매한 수박은 오는 24일에 일괄 발송된다.
soho0902@heraldcorp.com
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April 13. 2026
러시아 햄버거 브랜드 ‘브쿠스노 이 토치카(Vkusno I Tochika)’가 키르기즈 공화국 진출을 앞둔 것으로 알려졌다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 지난 3월 현지 식품 소매업 전문매체 푸드리테일(Foodretail)은 ‘브쿠스노 이 토치카’의 소유주 시스테마 PBO(Sistema PBO)가 키르기즈 소재 알크레스트 푸드(Alkrest Fud)와 프랜차이즈 운영 계약을 체결했다고 전했다. 양측은 올해 말 키르기즈 공화국 수도 비슈케크에 첫 ‘브쿠스노 이 토치카’ 매장을 개장한다. 향후 5년 내로 다양한 형태의 매장을 최소 15개까지 확대할 계획이다. ‘브쿠스노 이 토치카’는 러-우 사태 이후 러시아 기업 시스테마 PBO(Sistema PBO)가 맥도날드(McDonald‘s) 러시아 사업부 자산을 인수하며 탄생한 대체브랜드다. 주요 메뉴 등에서 맥도날드와 유사한 부분이 많다. ‘로스틱스(Rostic’s, KFC 대체브랜드)’, ‘스타스 커피(S