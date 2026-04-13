미국육류수출협회, SMCC와 협업…“美 돼지고기로 아침 단백질 루틴”

[리얼푸드=육성연 기자] 미국육류수출협회가 웰니스 커뮤니티 서울모닝커피클럽(SMCC)과 협업 행사를 진행했다고 13일 전했다. ‘SMCC Breakfast with U.S. Pork’ 행사다.

이날 참가자들은 이른 오전 망원 한강공원 일대에서 러닝을 즐긴 후, 정통 아메리칸 바비큐 전문점 ‘슬로우야드’에 모였다. 커피챗 시간에는 각자의 아침 루틴과 건강 관리 방법, 균형 잡힌 식습관을 주제로 대화를 나눴다.

미국육류수출협회는 참가자에게 ‘슬로우야드’와 함께 구성한 ‘U.S. Pork’ 브런치를 선보였다. 미국산 돼지고기로 만든 풀드포크, 소시지, 베이컨에 샐러드 믹스, 알감자, 호밀빵 등을 곁들인 메뉴다.

풀드포크에는 100g당 25g의 단백질이 들어 있다. 160~180g만으로도 하루 단백질 권장량의 절반 이상을 채울 수 있다.

박준일 미국육류수출협회 한국지사장은 “이번 행사를 통해 미국산 돼지고기로 아침 단백질 섭취법을 제안할 수 있었다”라며 “앞으로도 미국산 돼지고기를 경험할 수 있는 이벤트를 마련할 것”이라고 말했다.

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