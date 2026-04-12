REAL FOODS PREMIUM
Eat Play Cook Read Pet Go Green
  • Read

  • ‘마시는 건강’에서 ‘채우는 영양’으로…미국 음료 트렌드

  • 2026-04-12
Olipop의 프로바이오틱스 기능성 소다, SYSTM Foods의 기능성 음료 REBBL [각 사 제공]
Olipop의 프로바이오틱스 기능성 소다, SYSTM Foods의 기능성 음료 REBBL [각 사 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 미국 식품 시장에서 ‘건강’을 소비하는 방식이 변화하고 있다. 과거에는 유기농, 저당, 비건 등 ‘덜 해로운 선택’이 중심이었다면, 최근에는 신체와 정신을 동시에 관리하는 ‘기능 중심 소비’로 전환되는 모습이다.

코트라(KOTRA)에 따르면 식물성 유제품 대체 브랜드인 오틀리(Oatly)는 최근 ‘블랙 슈가 호지차(Black Sugar Hojicha)’의 저카페인 차 라인을 새로 발표했다. 이는 고함량 카페인으로 얻을 수 있는 ‘각성’이 아닌 저카페인 음료 섭취를 통한 ‘안정’을 중시하는 최근 웰니스 소비 흐름을 반영한다.

이런 흐름은 최근 캘리포니아 애너하임에서 열린 북미 최대 천연·유기농 식품 전시회 Natural Products Expo West 2026 현장에서도 확인됐다. 이 전시회에서는 ‘Wellness Beverage’ 카테고리가 별도 파빌리온으로 구성됐다.

‘단백질 대중화’ 트렌드도 눈여겨볼 변화다. 단백질 제품이 기존의 걸쭉한 셰이크 형태에서 벗어나, 보다 가볍고 편하게 섭취할 수 있는 형태로 진화하고 있다. 투명한 과일 음료 형태의 단백질 제품이나, 전해질과 미네랄을 결합한 기능성 워터형 제품 등이 대표적이다. 이러한 제품들은 ‘수분 보충’과 ‘영양 섭취’를 동시에 충족시킨다.

한 예로 REBBL(SYSTM Foods)은 Natural Products Expo West 전시회에서 ‘Clear Protein’ 음료를 최초 공개했다. 해당 제품은 20g의 단백질을 포함하면서도 투명한 과일 음료 형태를 구현했다.

현지 바이어 D사는 코트라를 통해 “미국 소비자들은 단순 건강식을 넘어 ‘정신적 웰니스’와 ‘일상에서의 편안함’을 돕는 제품을 찾고 있다”라고 말했다.


gorgeous@heraldcorp.com

관련기사

Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
April 08. 2026
죄책감 없는 즐거움…중국 편의점이 달라진다
중국 편의점 시장이 젊은 층의 트렌드에 맞춰 변화하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 중국의 Z세대는 편의점을 더 이상 ‘저가 대체재’로 인식하지 않는다. 그들에게 편의점은 공감∙치유∙의식감∙비주얼리즘∙독창성을 충족시키는 ‘감성소비의 놀이터’로 진화하고 있다. 실제 상하이 청년연구센터와 Soul APP가 공동 실시한 ‘Z세대 소비 행태조사’에 따르면, 응답자의 90% 이상이 구매 결정에 있어 ‘정서적 가치’를 중요하게 고려했다. 56%는 자신의 즐거움을 위해 기꺼이 지출한다고 답했다. 이런 흐름 속에서 편의점의 주요 상품 구성도 변화하고 있다. 지역 특색을 살린 중소형 브랜드 제품이 강세를 보이고 있다. 핵심 소비층으로 떠오른 Z세대의 감성과 정서를 자극하는 상품들이 진열대를 빠르게 채워나가고 있다. 특히 ‘체중 증가에 대한 죄책감 없이 음미할 수 있다’라는 가벼운 스낵이 새로운 트렌드로 떠올랐다. Z세대의 ‘정서적 가치’ 소비 트렌드는 단순히 유행하는 상품 몇 개의 등장에 그치
(주)헤럴드|주소 : 서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드 스퀘어|제호 : REAL FOODS|인터넷신문등록번호 : 서울 아03324
등록(발행)일자 : 2014. 09. 12|발행인ㆍ편집인 : 최진영|청소년보호책임자 : 홍승완|대표번호 : 02-727-0114