뜨거운 커피에서 아이스로…브라질 커피의 변화

[리얼푸드=육성연 기자] 브라질은 전통적으로 뜨거운 커피(Cafezinho) 소비가 중심이었던 국가다. 그러나 최근에는 아이스커피(Cafe gelado) 및 인스턴트 커피 소비가 빠르게 늘고 있다. 이러한 변화는 커피 소비 방식이 단순한 전통적 음용 형태에서 다양한 상황과 목적에 맞는 소비 형태로 확장하고 있음을 보여준다.
한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2025년 브라질 커피 시장은 전년 대비 20.6% 증가하며 기록적인 성장률을 나타냈다. 제품 유형별로는 ‘일반 인스턴트 커피(Standard)’가 약 79%로 시장의 대부분을 차지했다. ‘커피 믹스(Mixes)’는 약 21%다.
가장 두드러지는 변화는 아이스커피 소비 확대이다. 시장조사기관 유로모니터에 따르면 아이스커피 관련 시장은 2019년부터 2023년 사이 약 157% 성장했다. RTD(Ready-to-Drink) 커피와 차가운 커피 제조 방식이 확산하고 있다는 분석이다. 또한 캡슐 커피 및 인스턴트 커피 제품의 기술 발전은 가정에서도 일정한 품질의 아이스커피를 간편하게 제조할 수 있는 환경을 조성했다. 이는 새로운 소비 습관 형성으로 이어지고 있다.
aT 관계자는 “브라질 커피 시장은 인스턴트 커피와 아이스커피를 중심으로 소비 형태가 다변화되고 있으며, 이는 한국 식품 기업에 진입 기회를 제공하는 요소”라고 판단했다.
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April 08. 2026
중국 편의점 시장이 젊은 층의 트렌드에 맞춰 변화하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 중국의 Z세대는 편의점을 더 이상 ‘저가 대체재’로 인식하지 않는다. 그들에게 편의점은 공감∙치유∙의식감∙비주얼리즘∙독창성을 충족시키는 ‘감성소비의 놀이터’로 진화하고 있다. 실제 상하이 청년연구센터와 Soul APP가 공동 실시한 ‘Z세대 소비 행태조사’에 따르면, 응답자의 90% 이상이 구매 결정에 있어 ‘정서적 가치’를 중요하게 고려했다. 56%는 자신의 즐거움을 위해 기꺼이 지출한다고 답했다. 이런 흐름 속에서 편의점의 주요 상품 구성도 변화하고 있다. 지역 특색을 살린 중소형 브랜드 제품이 강세를 보이고 있다. 핵심 소비층으로 떠오른 Z세대의 감성과 정서를 자극하는 상품들이 진열대를 빠르게 채워나가고 있다. 특히 ‘체중 증가에 대한 죄책감 없이 음미할 수 있다’라는 가벼운 스낵이 새로운 트렌드로 떠올랐다. Z세대의 ‘정서적 가치’ 소비 트렌드는 단순히 유행하는 상품 몇 개의 등장에 그치