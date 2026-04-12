풀무원, 파주 ‘풀무원 평화의 숲’에서 사회공헌 활동

[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원은 경기도 파주시 탄현면 대동리 일대 ‘풀무원 평화의 숲’에서 풀무원푸드앤컬처 임직원들과 숲 가꾸기 사회공헌활동을 진행했다고 12일 밝혔다.
‘풀무원 평화의 숲’은 풀무원이 2021년 (사)평화의숲과 함께 조성한 2400여 평 규모의 숲이다. 파주 접경지역의 생태 회복과 생물다양성 보전을 위한 프로젝트다. 풀무원은 숲 조성 이후에도 식재, 고사목 제거, 환경정비 등 지속적인 관리 활동을 이어오고 있다.
지난 10일 진행된 봉사활동에는 풀무원푸드앤컬처 임직원 20여 명이 참여했다. 식재목 가꾸기, 유해 식생 제거, 숲 환경정비 활동 등을 펼쳤다. 또한 파주 남북산림협력센터를 방문해 시설을 견학하고 묘목 식재 체험과 산림 교육에 참여했다.
풀무원은 올해 전문 작업자를 투입해 기존 수목 주변 풀베기 작업을 진행하는 등 체계적인 숲 관리도 병행할 계획이다.
이정언 풀무원 지속가능경영담당은 “앞으로도 지속적인 숲 관리 활동을 통해 생물다양성 보전과 기후위기 대응에 이바지하겠다”라고 말했다.
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