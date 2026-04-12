현대그린푸드, 캐치테이블과 협업…“더 편하게 예약하세요”

[리얼푸드=육성연 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 오는 13일 실시간 레스토랑 예약 플랫폼 ‘캐치테이블’에 ‘현대그린푸드관’을 오픈한다고 12일 밝혔다.
‘현대그린푸드관’에는 현대그린푸드가 운영 중인 외식 매장 18곳이 입점한다. 현대백화점 압구정본점 별관의 h‘450, 판교점의 h’541 등 에이치 레스토랑 시리즈 7곳과 더현대 서울의 ‘로라스 블랑’, ‘이탈리(EATALY)’ 3개 전 매장(판교점·더현대 서울·중동점), 그리고 정호영 셰프와 협업한 샤브카덴 압구정본점·소바카덴 중동점 등이다.
현대그린푸드는 이번 입점을 기념해 오는 13일부터 30일까지 캐치테이블 앱 내에서 ‘현대그린푸드 브랜드위크’를 연다. 캐치테이블을 통해 예약한 고객에게 결제 금액의 20%를 할인한다. 다른 할인 프로모션과의 중복 적용은 불가능하다.
현대그린푸드 관계자는 “이번 입점으로 그동안 네이버 예약이나 워크인(walk-in)으로만 예약을 받았던 자사 외식 판매장 이용에 고객 편의성이 높아질 것으로 기대한다”라고 설명했다.
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April 08. 2026
중국 편의점 시장이 젊은 층의 트렌드에 맞춰 변화하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 중국의 Z세대는 편의점을 더 이상 ‘저가 대체재’로 인식하지 않는다. 그들에게 편의점은 공감∙치유∙의식감∙비주얼리즘∙독창성을 충족시키는 ‘감성소비의 놀이터’로 진화하고 있다. 실제 상하이 청년연구센터와 Soul APP가 공동 실시한 ‘Z세대 소비 행태조사’에 따르면, 응답자의 90% 이상이 구매 결정에 있어 ‘정서적 가치’를 중요하게 고려했다. 56%는 자신의 즐거움을 위해 기꺼이 지출한다고 답했다. 이런 흐름 속에서 편의점의 주요 상품 구성도 변화하고 있다. 지역 특색을 살린 중소형 브랜드 제품이 강세를 보이고 있다. 핵심 소비층으로 떠오른 Z세대의 감성과 정서를 자극하는 상품들이 진열대를 빠르게 채워나가고 있다. 특히 ‘체중 증가에 대한 죄책감 없이 음미할 수 있다’라는 가벼운 스낵이 새로운 트렌드로 떠올랐다. Z세대의 ‘정서적 가치’ 소비 트렌드는 단순히 유행하는 상품 몇 개의 등장에 그치