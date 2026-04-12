현대그린푸드, 캐치테이블과 협업…“더 편하게 예약하세요”

[리얼푸드=육성연 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 오는 13일 실시간 레스토랑 예약 플랫폼 ‘캐치테이블’에 ‘현대그린푸드관’을 오픈한다고 12일 밝혔다.

‘현대그린푸드관’에는 현대그린푸드가 운영 중인 외식 매장 18곳이 입점한다. 현대백화점 압구정본점 별관의 h‘450, 판교점의 h’541 등 에이치 레스토랑 시리즈 7곳과 더현대 서울의 ‘로라스 블랑’, ‘이탈리(EATALY)’ 3개 전 매장(판교점·더현대 서울·중동점), 그리고 정호영 셰프와 협업한 샤브카덴 압구정본점·소바카덴 중동점 등이다.

현대그린푸드는 이번 입점을 기념해 오는 13일부터 30일까지 캐치테이블 앱 내에서 ‘현대그린푸드 브랜드위크’를 연다. 캐치테이블을 통해 예약한 고객에게 결제 금액의 20%를 할인한다. 다른 할인 프로모션과의 중복 적용은 불가능하다.

현대그린푸드 관계자는 “이번 입점으로 그동안 네이버 예약이나 워크인(walk-in)으로만 예약을 받았던 자사 외식 판매장 이용에 고객 편의성이 높아질 것으로 기대한다”라고 설명했다.

gorgeous@heraldcorp.com