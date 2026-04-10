올해도 ‘코첼라’에 퍼지는 불닭…삼양, 2년 연속 참가

라면·핫소스 파트너 선정…‘불닭 크롤’ 이벤트
[리얼푸드=김진 기자] 삼양식품이 이달 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 ‘2026 코첼라’의 공식 라면·핫소스 파트너로 참여한다고 10일 밝혔다.
삼양식품은 올해 코첼라를 통해 불닭볶음면뿐 아니라 불닭소스의 활용성과 브랜드 확장성을 알릴 계획이다. 불닭소스를 다양한 메뉴에 곁들여 ‘어떤 음식과도 어울리는 매운맛’을 제안한다.
올해는 축제 현장을 따라 이동하면서 불닭의 다양한 메뉴를 체험하는 참여형 프로그램 ‘불닭 크롤’이 핵심이다. 삼양식품은 글로벌 푸드 파트너들과 협업해 축제 현장에서만 만나볼 수 있는 한정 메뉴를 선보인다.
삼양식품 관계자는 “불닭만의 매운맛을 통해 전 세계 팬들에게 새로운 미식 경험을 제공하는 동시에, 글로벌 브랜드로 입지를 확고히 할 방침”이라고 말했다.
soho0902@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
April 08. 2026
중국 편의점 시장이 젊은 층의 트렌드에 맞춰 변화하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 중국의 Z세대는 편의점을 더 이상 ‘저가 대체재’로 인식하지 않는다. 그들에게 편의점은 공감∙치유∙의식감∙비주얼리즘∙독창성을 충족시키는 ‘감성소비의 놀이터’로 진화하고 있다. 실제 상하이 청년연구센터와 Soul APP가 공동 실시한 ‘Z세대 소비 행태조사’에 따르면, 응답자의 90% 이상이 구매 결정에 있어 ‘정서적 가치’를 중요하게 고려했다. 56%는 자신의 즐거움을 위해 기꺼이 지출한다고 답했다. 이런 흐름 속에서 편의점의 주요 상품 구성도 변화하고 있다. 지역 특색을 살린 중소형 브랜드 제품이 강세를 보이고 있다. 핵심 소비층으로 떠오른 Z세대의 감성과 정서를 자극하는 상품들이 진열대를 빠르게 채워나가고 있다. 특히 ‘체중 증가에 대한 죄책감 없이 음미할 수 있다’라는 가벼운 스낵이 새로운 트렌드로 떠올랐다. Z세대의 ‘정서적 가치’ 소비 트렌드는 단순히 유행하는 상품 몇 개의 등장에 그치