올해도 ‘코첼라’에 퍼지는 불닭…삼양, 2년 연속 참가

라면·핫소스 파트너 선정…‘불닭 크롤’ 이벤트

[리얼푸드=김진 기자] 삼양식품이 이달 미국 캘리포니아주 인디오에서 열리는 ‘2026 코첼라’의 공식 라면·핫소스 파트너로 참여한다고 10일 밝혔다.

삼양식품은 올해 코첼라를 통해 불닭볶음면뿐 아니라 불닭소스의 활용성과 브랜드 확장성을 알릴 계획이다. 불닭소스를 다양한 메뉴에 곁들여 ‘어떤 음식과도 어울리는 매운맛’을 제안한다.

올해는 축제 현장을 따라 이동하면서 불닭의 다양한 메뉴를 체험하는 참여형 프로그램 ‘불닭 크롤’이 핵심이다. 삼양식품은 글로벌 푸드 파트너들과 협업해 축제 현장에서만 만나볼 수 있는 한정 메뉴를 선보인다.

삼양식품 관계자는 “불닭만의 매운맛을 통해 전 세계 팬들에게 새로운 미식 경험을 제공하는 동시에, 글로벌 브랜드로 입지를 확고히 할 방침”이라고 말했다.

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