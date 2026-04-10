JW 메리어트 동대문 ‘JW 시그니처 뷔페-패밀리 게더링’, “가족과 함께 오세요”

[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울의 다이닝 레스토랑 타볼로 24(Tavolo 24)는 가정의 달을 맞아 ‘JW 시그니처 뷔페: 패밀리 게더링(Family Gathering)’을 선보인다고 10일 밝혔다. 내달 1일부터 9월 4일까지다.
이번 행사는 패밀리 다이닝 콘셉트로 메뉴를 구성한 것이 특징이다. 랍스터, 양갈비, 라이브 파스타, 숯불갈비 피자 등의 웨스턴 메뉴와 스시, 사시미, 동남아풍 갈비 샐러드, 그리고 수원왕갈비, 트러플 떡갈비, 양념게장 등의 한식 메뉴를 선보인다.
어린이날인 5월 5일에는 별도 프로그램이 준비돼 있다. 홈메이드 핫도그, 치즈 돈까스, 치킨 텐더 샐러드, 토마토 소스 미트볼 등의 키즈 메뉴가 제공된다. 셰프가 아이들 앞에서 직접 완성하는 솜사탕 서비스도 있다. 캐리커처 이벤트도 진행한다.
JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울 관계자는 “각 섹션은 개별 메뉴의 완성도뿐 아니라 전체 구성의 흐름과 조화를 고려해 설계했다”라고 말했다.
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April 08. 2026
중국 편의점 시장이 젊은 층의 트렌드에 맞춰 변화하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 중국의 Z세대는 편의점을 더 이상 ‘저가 대체재’로 인식하지 않는다. 그들에게 편의점은 공감∙치유∙의식감∙비주얼리즘∙독창성을 충족시키는 ‘감성소비의 놀이터’로 진화하고 있다. 실제 상하이 청년연구센터와 Soul APP가 공동 실시한 ‘Z세대 소비 행태조사’에 따르면, 응답자의 90% 이상이 구매 결정에 있어 ‘정서적 가치’를 중요하게 고려했다. 56%는 자신의 즐거움을 위해 기꺼이 지출한다고 답했다. 이런 흐름 속에서 편의점의 주요 상품 구성도 변화하고 있다. 지역 특색을 살린 중소형 브랜드 제품이 강세를 보이고 있다. 핵심 소비층으로 떠오른 Z세대의 감성과 정서를 자극하는 상품들이 진열대를 빠르게 채워나가고 있다. 특히 ‘체중 증가에 대한 죄책감 없이 음미할 수 있다’라는 가벼운 스낵이 새로운 트렌드로 떠올랐다. Z세대의 ‘정서적 가치’ 소비 트렌드는 단순히 유행하는 상품 몇 개의 등장에 그치