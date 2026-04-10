설빙 ‘오레오치즈떠먹케설빙’…“간편하게 떠먹는 케이크”

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 배달 전용 신메뉴 ‘오레오치즈떠먹케설빙’을 출시했다고 10일 밝혔다.
신메뉴는 배달의민족 앱에서만 주문할 수 있다. 배달 메뉴의 다양화를 위해 기획됐다.
‘오레오치즈떠먹케설빙’은 최근 디저트 트렌드인 ‘떠먹는 케이크’ 콘셉트를 반영했다. 아래에는 빙수를 담고 그 위에 초코케이크 시트를 올렸다. 빙수와 케이크를 결합한 새로운 형태다.
초코케이크 시트와 큐브 치즈, 바삭한 쿠키 크럼블과 바닐라 아이스크림 등을 층층이 담고 초콜릿 소스로 마무리했다. 용기는 시각적 즐거움을 제공하고자 투명 용기를 사용했다.
설빙은 지난 4일 신메뉴 출시를 기념해 배달의민족 앱에서 3000원 할인 쿠폰 프로모션을 진행했다. 해당 프로모션은 선착순 1만 명에게 지급된다.
설빙 관계자는 “화채설빙에 이어 케이크 빙수 등 새로운 형태의 메뉴를 꾸준히 선보이고 있다”라고 말했다.
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April 08. 2026
중국 편의점 시장이 젊은 층의 트렌드에 맞춰 변화하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 중국의 Z세대는 편의점을 더 이상 ‘저가 대체재’로 인식하지 않는다. 그들에게 편의점은 공감∙치유∙의식감∙비주얼리즘∙독창성을 충족시키는 ‘감성소비의 놀이터’로 진화하고 있다. 실제 상하이 청년연구센터와 Soul APP가 공동 실시한 ‘Z세대 소비 행태조사’에 따르면, 응답자의 90% 이상이 구매 결정에 있어 ‘정서적 가치’를 중요하게 고려했다. 56%는 자신의 즐거움을 위해 기꺼이 지출한다고 답했다. 이런 흐름 속에서 편의점의 주요 상품 구성도 변화하고 있다. 지역 특색을 살린 중소형 브랜드 제품이 강세를 보이고 있다. 핵심 소비층으로 떠오른 Z세대의 감성과 정서를 자극하는 상품들이 진열대를 빠르게 채워나가고 있다. 특히 ‘체중 증가에 대한 죄책감 없이 음미할 수 있다’라는 가벼운 스낵이 새로운 트렌드로 떠올랐다. Z세대의 ‘정서적 가치’ 소비 트렌드는 단순히 유행하는 상품 몇 개의 등장에 그치