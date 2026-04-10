설빙 ‘오레오치즈떠먹케설빙’…“간편하게 떠먹는 케이크”

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 설빙이 배달 전용 신메뉴 ‘오레오치즈떠먹케설빙’을 출시했다고 10일 밝혔다.

신메뉴는 배달의민족 앱에서만 주문할 수 있다. 배달 메뉴의 다양화를 위해 기획됐다.

‘오레오치즈떠먹케설빙’은 최근 디저트 트렌드인 ‘떠먹는 케이크’ 콘셉트를 반영했다. 아래에는 빙수를 담고 그 위에 초코케이크 시트를 올렸다. 빙수와 케이크를 결합한 새로운 형태다.

초코케이크 시트와 큐브 치즈, 바삭한 쿠키 크럼블과 바닐라 아이스크림 등을 층층이 담고 초콜릿 소스로 마무리했다. 용기는 시각적 즐거움을 제공하고자 투명 용기를 사용했다.

설빙은 지난 4일 신메뉴 출시를 기념해 배달의민족 앱에서 3000원 할인 쿠폰 프로모션을 진행했다. 해당 프로모션은 선착순 1만 명에게 지급된다.

설빙 관계자는 “화채설빙에 이어 케이크 빙수 등 새로운 형태의 메뉴를 꾸준히 선보이고 있다”라고 말했다.

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