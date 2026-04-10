교촌치킨, 한화·LG 관람권 쏜다…‘교촌1991 브랜드데이’

[리얼푸드=정대한 기자] 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 프로야구 시즌에 맞춰 ‘교촌1991 브랜드데이’를 개최하고, 경기 관람권 증정 이벤트를 펼친다고 10일 밝혔다.
교촌치킨앱에서 ‘교촌야구응원세트’를 구매하면 자동 응모된다. 4월 30일 대전 한화생명볼파크 한화-SSG 경기와 5월 6일 잠실야구장 LG-두산 경기에 120명(1인 2매)을 초대한다. 이벤트는 1차(4월 9~15일)와 2차(4월 16~22일)로 나눠 이뤄진다.
1차 이벤트 메뉴는 한화 팬 대상 ‘함성 A·B세트’, LG 팬 대상 ‘열정 A·B세트’로 구성했다. 브랜드데이 현장에는 투수·주루 체험존과 페이스페인팅 등 체험 프로그램도 마련된다.
교촌에프앤비 관계자는 “앞으로도 스포츠 경기와 연계한 다양한 고객 참여형 활동을 통해 색다른 즐거움을 제공하겠다”고 말했다.
korean@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
April 08. 2026
중국 편의점 시장이 젊은 층의 트렌드에 맞춰 변화하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 중국의 Z세대는 편의점을 더 이상 ‘저가 대체재’로 인식하지 않는다. 그들에게 편의점은 공감∙치유∙의식감∙비주얼리즘∙독창성을 충족시키는 ‘감성소비의 놀이터’로 진화하고 있다. 실제 상하이 청년연구센터와 Soul APP가 공동 실시한 ‘Z세대 소비 행태조사’에 따르면, 응답자의 90% 이상이 구매 결정에 있어 ‘정서적 가치’를 중요하게 고려했다. 56%는 자신의 즐거움을 위해 기꺼이 지출한다고 답했다. 이런 흐름 속에서 편의점의 주요 상품 구성도 변화하고 있다. 지역 특색을 살린 중소형 브랜드 제품이 강세를 보이고 있다. 핵심 소비층으로 떠오른 Z세대의 감성과 정서를 자극하는 상품들이 진열대를 빠르게 채워나가고 있다. 특히 ‘체중 증가에 대한 죄책감 없이 음미할 수 있다’라는 가벼운 스낵이 새로운 트렌드로 떠올랐다. Z세대의 ‘정서적 가치’ 소비 트렌드는 단순히 유행하는 상품 몇 개의 등장에 그치