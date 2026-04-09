껍질까지 갈았다…이롬 ‘갈아만든 진한 국산콩 두유’

[리얼푸드=육성연 기자] 국산콩 두유 브랜드 이롬이 ‘갈아만든 진한 국산콩 두유’ 4종을 출시했다고 9일 밝혔다.
신제품은 검은콩, 검은콩 고칼슘, 무가당, 검은콩 호두아몬드 4종이다. 콩의 껍질까지 통째로 갈아내는 제조방식을 택했다.
‘갈아만든 진한 국산콩 두유 검은콩’은 검은콩의 깊고 진한 고소함을 살린 제품이다. ‘갈아만든 진한 국산콩 두유 검은콩 고칼슘’은 검은콩의 맛에 칼슘을 더했다.
‘갈아만든 진한 국산콩 두유 무가당’은 설탕 무첨가 제품이다. ‘갈아만든 두유 호두아몬드’는 검은콩에 호두와 아몬드를 더했다.
신제품 4종은 이달 10일부터 이롬 공식 판매처와 전국 이마트 매장에서 만나볼 수 있다.
이롬 관계자는 “이번 신제품은 소비자들의 세분된 취향과 라이프스타일을 반영해 맛과 영양, 섭취 목적에 따라 두유를 선택할 수 있도록 다양한 구성으로 준비됐다”라고 말했다.
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April 08. 2026
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