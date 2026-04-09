30㎉ 브라질산 커피…아몬드브리즈 ‘커피 제로슈거’

[리얼푸드=육성연 기자] 식물성 음료 브랜드 ‘아몬드브리즈’가 제로슈거(Zero Sugar, 무당) 신제품 ‘아몬드브리즈 커피’를 출시한다고 9일 전했다. 아몬드브리즈는 아몬드 전문 기업 블루다이아몬드와 매일유업이 합작해 선보인 브랜드다.

캘리포니아산 아몬드와 브라질산 커피 추출액을 사용했다. 30㎉의 저열량과 제로슈거가 특징이다.

아몬드브리즈는 신제품 출시와 함께 ‘올데이 제로, 올데이 아몬드브리즈(‘AllDay Zero, AllDay Almond Breeze®) 캠페인을 전개한다. 언제 어디서나 가볍고 든든하게 즐긴다는 메시지를 담고 있다. 건강한 선택을 돕는 브랜드 이미지를 강화할 계획이다.

특히 이번 캠페인 모델로는 5인조 혼성 그룹 ‘올데이 프로젝트(AllDay Project)’가 참여한다. 이들과 함께한 캠페인 비디오를 공개하며 공식적인 마케팅 활동을 시작한다.

아몬드브리즈 관계자는 “이번 신제품 출시로 기존 언스위트에 이어 커피, 초콜릿까지 제로슈거 라인업을 3종으로 확대하게 됐다”며 “소비자들이 더 건강한 선택을 쉽고 즐겁게 할 수 있도록 제품군을 지속적으로 강화할 것”이라고 밝혔다.

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