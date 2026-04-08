120만 개 팔린 풀무원 ‘특등급 국산콩 두유’, …생산량 5배 확대

[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원식품은 ‘특등급 국산콩 두유’가 누적 판매량 120만 개를 돌파했다고 8일 밝혔다. 지난 1월 말 출시 이래 2개월여 만이다.

‘특등급 국산콩 두유’는 가장 높은 등급의 ‘특등급 국산콩’을 사용한 두유다. 식이섬유를 함유한 콩비지를 걸러내지 않고 통째로 갈아 원액두유를 96.37% 함유했다. 콩을 갈 때 필요한 수분 외에 별도의 물을 후첨하지 않았다. 더불어 풀무원의 ‘바른먹거리’ 원칙에 따라 콩즙, 올리고당, 천일염 총 3개의 원재료만 사용했다.

풀무원은 이달부터 본격적으로 생산 라인을 늘리고 생산량을 약 5배 확대했다.

풀무원식품 관계자는 “‘특등급 국산콩 두유’는 원료의 품질과 맛 모두 소비자를 만족시키며 성과를 거둘 수 있었다”라며 “판매처도 대형 마트나 편의점 등으로 계속해서 확대하겠다”라고 말했다.

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