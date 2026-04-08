120만 개 팔린 풀무원 ‘특등급 국산콩 두유’, …생산량 5배 확대

[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원식품은 ‘특등급 국산콩 두유’가 누적 판매량 120만 개를 돌파했다고 8일 밝혔다. 지난 1월 말 출시 이래 2개월여 만이다.
‘특등급 국산콩 두유’는 가장 높은 등급의 ‘특등급 국산콩’을 사용한 두유다. 식이섬유를 함유한 콩비지를 걸러내지 않고 통째로 갈아 원액두유를 96.37% 함유했다. 콩을 갈 때 필요한 수분 외에 별도의 물을 후첨하지 않았다. 더불어 풀무원의 ‘바른먹거리’ 원칙에 따라 콩즙, 올리고당, 천일염 총 3개의 원재료만 사용했다.
풀무원은 이달부터 본격적으로 생산 라인을 늘리고 생산량을 약 5배 확대했다.
풀무원식품 관계자는 “‘특등급 국산콩 두유’는 원료의 품질과 맛 모두 소비자를 만족시키며 성과를 거둘 수 있었다”라며 “판매처도 대형 마트나 편의점 등으로 계속해서 확대하겠다”라고 말했다.
gorgeous@heraldcorp.com
Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
April 08. 2026
중국 편의점 시장이 젊은 층의 트렌드에 맞춰 변화하고 있다. 코트라(KOTRA)에 따르면 중국의 Z세대는 편의점을 더 이상 ‘저가 대체재’로 인식하지 않는다. 그들에게 편의점은 공감∙치유∙의식감∙비주얼리즘∙독창성을 충족시키는 ‘감성소비의 놀이터’로 진화하고 있다. 실제 상하이 청년연구센터와 Soul APP가 공동 실시한 ‘Z세대 소비 행태조사’에 따르면, 응답자의 90% 이상이 구매 결정에 있어 ‘정서적 가치’를 중요하게 고려했다. 56%는 자신의 즐거움을 위해 기꺼이 지출한다고 답했다. 이런 흐름 속에서 편의점의 주요 상품 구성도 변화하고 있다. 지역 특색을 살린 중소형 브랜드 제품이 강세를 보이고 있다. 핵심 소비층으로 떠오른 Z세대의 감성과 정서를 자극하는 상품들이 진열대를 빠르게 채워나가고 있다. 특히 ‘체중 증가에 대한 죄책감 없이 음미할 수 있다’라는 가벼운 스낵이 새로운 트렌드로 떠올랐다. Z세대의 ‘정서적 가치’ 소비 트렌드는 단순히 유행하는 상품 몇 개의 등장에 그치