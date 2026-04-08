마시는 그릭요거트…매일유업 ‘그릭요거트 드링크 3종’

[리얼푸드=육성연 기자] 매일유업의 매일 바이오가 마시는 제형의 ‘그릭요거트 드링크 150mL’ 3종을 선보였다.
신제품은 기존 떠먹는 그릭요거트 대신, 별도의 스푼 없이도 마실 수 있는 요거트 제형이다.
한 병에는 유산균과 고단백, 아연까지 그릭요거트의 영양을 담았다. ‘LGG 유산균’을 기반으로, 달걀 1.3개 수준의 단백(6.6~7.3g)을 담았다.
제품 종류는 3가지다. 사과, 무가당 플레인, 플레인이다. ‘무가당 플레인’은 설탕 무첨가에 감미료를 넣지 않은 제품이다. ‘사과’와 ‘플레인’ 제품도 당 섭취 부담을 줄였다.
또 유당을 제거한 락토프리(Lactose-free) 제품이다. 평소 유제품을 먹으면 불편했던 사람도 편하게 먹을 수 있다. 전 제품은 모두 150ml 소용량이다.
매일유업은 신제품 ‘매일 바이오 그릭요거트 드링크’ 출시를 기념해 오는 20일까지 매일유업 네이버 직영스토어에서 온라인 기획전을 연다. 할인 혜택과 경품 이벤트도 진행한다. 기획전 기간 드링크 3종 제품 구매 고객 중 구매왕 5명을 선정해 풋롤러(발지압)를 증정한다. 30명을 추첨해 휴지 세트를 제공한다.
매일유업 매일 바이오 관계자는 “이번 그릭요거트 드링크 3종은 국내 1위 그릭요거트 브랜드의 노하우를 집약해 언제 어디서나 즐기는 그릭요거트와 간편성과 당 걱정 없는 드링킹 요거트를 추구하며 선보인 제품”이라고 소개했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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April 08. 2026
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