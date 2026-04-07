쫀득 식감이 대세… 연세유업 ‘연세우유 마카다미아초코 크림떡’

[리얼푸드=육성연 기자] 연세대학교 연세유업이 크림떡 시리즈의 세 번째 품목인 ‘연세우유 마카다미아초코 크림떡’을 출시했다고 7일 밝혔다. ‘식감 소비’ 트렌드를 반영한 품목이다.
‘연세우유 마카다미아초코 크림떡’은 연세유업의 가공유 베스트셀러인 ‘마카다미아 초코우유’를 크림떡으로 재해석했다. 100% 국내산 찹쌀을 사용한 쫀득쫀득한 떡피 속에 마카다미아초코 크림을 채워 겉은 쫄깃하고 속은 촉촉한 식감을 살렸다.
냉동 보관 제품으로 해동 시간을 조절해 시원한 아이스크림처럼 즐길 수 있다. 박스당 6개입으로 구성했다. 신제품은 배달의민족 퀵커머스 서비스 배민B마트를 통해 먼저 판매한다. 추후 연세유업 자사몰 ‘연세shop’ 등 온라인 유통망 위주로 확대해 나갈 계획이다.
연세유업은 신제품 출시를 기념해 오는 13일까지 공식 인스타그램을 통해 댓글 이벤트를 진행한다. 신제품 관련 퀴즈의 정답을 댓글로 남기면 추첨을 통해 제품 경험 기회를 제공한다.
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April 06. 2026
최근 일본에서는 여름의 장기화 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 이에 식음료 관련 기업들은 기상 데이터 기반의 판매 전략을 도입하며 대응 중이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 일본 내 여름 상품의 판매 개시 시점이 앞당겨지고 있다. 과거에는 6월 이후 본격적인 여름 상품 전개가 이뤄졌다. 하지만 현재는 4월부터 여름철을 염두에 둔 제품 출시와 마케팅이 진행된다. 여름 상품의 판매 종료 시점 역시 늦춰지고 있다. 기존에는 9월 중순 이후 가을·겨울 상품으로 전환하는 것이 일반적이었으나, 최근에는 10월 하순에서 11월까지 여름 상품이 유지되는 사례가 많아졌다. 계절 구분의 자체도 모호해지고 있다. 일부 기업에서는 4월 중순부터 10월 초까지를 사실상 ‘여름 시즌’으로 정의한다. 연중 절반이 여름이다. 이를 바탕으로 연간 마케팅 전략을 재구성하는 중이다. 이러한 계절 변화는 상품 개발 방식과 마케팅 전략 전반의 변화를 요구하고 있다. 유통업계에서는 기상