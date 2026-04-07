쫀득 식감이 대세… 연세유업 ‘연세우유 마카다미아초코 크림떡’

[리얼푸드=육성연 기자] 연세대학교 연세유업이 크림떡 시리즈의 세 번째 품목인 ‘연세우유 마카다미아초코 크림떡’을 출시했다고 7일 밝혔다. ‘식감 소비’ 트렌드를 반영한 품목이다.

‘연세우유 마카다미아초코 크림떡’은 연세유업의 가공유 베스트셀러인 ‘마카다미아 초코우유’를 크림떡으로 재해석했다. 100% 국내산 찹쌀을 사용한 쫀득쫀득한 떡피 속에 마카다미아초코 크림을 채워 겉은 쫄깃하고 속은 촉촉한 식감을 살렸다.

냉동 보관 제품으로 해동 시간을 조절해 시원한 아이스크림처럼 즐길 수 있다. 박스당 6개입으로 구성했다. 신제품은 배달의민족 퀵커머스 서비스 배민B마트를 통해 먼저 판매한다. 추후 연세유업 자사몰 ‘연세shop’ 등 온라인 유통망 위주로 확대해 나갈 계획이다.

연세유업은 신제품 출시를 기념해 오는 13일까지 공식 인스타그램을 통해 댓글 이벤트를 진행한다. 신제품 관련 퀴즈의 정답을 댓글로 남기면 추첨을 통해 제품 경험 기회를 제공한다.

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