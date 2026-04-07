쿠킹클래스·토크 콘서트…한우자조금 캠페인 ‘한우가 답하다’

[리얼푸드=육성연 기자] 한우자조금관리위원회는 2026년 캠페인 ‘한우가 답하다’를 추진한다고 7일 밝혔다.
이번 캠페인은 ‘건강의 기준을 다시 묻는 시대, 한우가 답하다’라는 메시지 아래, 전통 문헌이 증명하는 보양식의 역사, 경쟁력, 친환경적 가치와 상생, 활용성까지 아우르는 한우의 가치를 알린다.
먼저 ‘임신부 대상 쿠킹클래스’는 임신부와 태아를 위한 건강 식단에 초점을 맞췄다. 참가자들은 전문가와 함께 한우 요리를 직접 만들고 시식한다.
또한 ‘한우 토크 콘서트’ 행사에는 영양 및 의학 분야 전문가와 식육 분야 마케팅 전문가가 참여해 한우가 우리 식문화 속에서 형성해 온 배경과 가치를 풀어낸다. 영양적 특성과 소비 트렌드, 활용 방안 등을 소개할 예정이다. 아울러 국내 생산·유통 기반의 신선도와 축산물 이력제를 통한 신뢰성 등 한우의 차별화된 경쟁력도 함께 알릴 계획이다. 또한 현장 질의응답을 통해 소비자의 궁금증을 해소하는 소통의 장도 마련한다.
사회공헌 활동도 병행된다. 자립을 준비하는 청년들에게 영양 지원을 제공한다.
민경천 한우자조금관리위원장은 “2026년 ‘한우가 답하다’ 캠페인은 한우가 우리 삶에 어떤 긍정적인 해답을 제시할 수 있는지 직접 체험하고 공감할 수 있도록 기획했다”라고 말했다.
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April 06. 2026
최근 일본에서는 여름의 장기화 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 이에 식음료 관련 기업들은 기상 데이터 기반의 판매 전략을 도입하며 대응 중이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 일본 내 여름 상품의 판매 개시 시점이 앞당겨지고 있다. 과거에는 6월 이후 본격적인 여름 상품 전개가 이뤄졌다. 하지만 현재는 4월부터 여름철을 염두에 둔 제품 출시와 마케팅이 진행된다. 여름 상품의 판매 종료 시점 역시 늦춰지고 있다. 기존에는 9월 중순 이후 가을·겨울 상품으로 전환하는 것이 일반적이었으나, 최근에는 10월 하순에서 11월까지 여름 상품이 유지되는 사례가 많아졌다. 계절 구분의 자체도 모호해지고 있다. 일부 기업에서는 4월 중순부터 10월 초까지를 사실상 ‘여름 시즌’으로 정의한다. 연중 절반이 여름이다. 이를 바탕으로 연간 마케팅 전략을 재구성하는 중이다. 이러한 계절 변화는 상품 개발 방식과 마케팅 전략 전반의 변화를 요구하고 있다. 유통업계에서는 기상