쿠킹클래스·토크 콘서트…한우자조금 캠페인 ‘한우가 답하다’

[리얼푸드=육성연 기자] 한우자조금관리위원회는 2026년 캠페인 ‘한우가 답하다’를 추진한다고 7일 밝혔다.

이번 캠페인은 ‘건강의 기준을 다시 묻는 시대, 한우가 답하다’라는 메시지 아래, 전통 문헌이 증명하는 보양식의 역사, 경쟁력, 친환경적 가치와 상생, 활용성까지 아우르는 한우의 가치를 알린다.

먼저 ‘임신부 대상 쿠킹클래스’는 임신부와 태아를 위한 건강 식단에 초점을 맞췄다. 참가자들은 전문가와 함께 한우 요리를 직접 만들고 시식한다.

또한 ‘한우 토크 콘서트’ 행사에는 영양 및 의학 분야 전문가와 식육 분야 마케팅 전문가가 참여해 한우가 우리 식문화 속에서 형성해 온 배경과 가치를 풀어낸다. 영양적 특성과 소비 트렌드, 활용 방안 등을 소개할 예정이다. 아울러 국내 생산·유통 기반의 신선도와 축산물 이력제를 통한 신뢰성 등 한우의 차별화된 경쟁력도 함께 알릴 계획이다. 또한 현장 질의응답을 통해 소비자의 궁금증을 해소하는 소통의 장도 마련한다.

사회공헌 활동도 병행된다. 자립을 준비하는 청년들에게 영양 지원을 제공한다.

민경천 한우자조금관리위원장은 “2026년 ‘한우가 답하다’ 캠페인은 한우가 우리 삶에 어떤 긍정적인 해답을 제시할 수 있는지 직접 체험하고 공감할 수 있도록 기획했다”라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com