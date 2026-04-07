우리 아이 ‘밥태기’ 극복…정관장 천녹 그로잉 키즈, ‘완밥송 챌린지’ 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 정관장의 키즈녹용 브랜드 ‘천녹 그로잉 키즈’가 ‘완밥송 챌린지’ 캠페인을 진행한다. 오는 5월 16일까지다.

‘밥태기’는 ‘밥’과 ‘권태기’를 결합한 신조어다. 어린아이가 밥에 흥미를 잃고 먹는 양이 줄거나 편식이 심해지는 시기를 의미한다. 정관장은 부모들의 ‘밥태기’에 대한 부담을 덜고, 아이와 함께 즐겁고 자연스럽게 식습관을 형성할 수 있도록 캠페인을 기획했다.

‘완밥송 챌린지’는 밥태기를 겪고 있는 자녀와 함께 ‘완밥송’에 맞춰 율동을 따라 추는 참여형 캠페인이다. 챌린지 영상을 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 올리면 참여할 수 있다.‘완밥송’은 아이들이 식사 시간을 놀이처럼 즐길 수 있도록 제작된 노래다.

챌린지 참여자 중 당첨자에게는 천녹 그로잉 키즈 1년 치 이용권, 키즈 풀빌라 숙박권 등의 경품을 제공한다. 참여자 전원에게는 네이버페이 포인트 5000원을 증정한다.

정관장 관계자는 “천녹 그로잉 키즈는 성장기 어린이를 위한 프리미엄 키즈 브랜드”라며 “아이와 부모 모두의 고민을 덜어줄 수 있도록 다양한 브랜드 활동을 선보일 계획”이라고 말했다.

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