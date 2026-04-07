“청량한 칵테일 문화 알린다”…아영FBC, ‘팔로마 먼스·트로피컬 위크’

[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC가 ‘2026 팔로마 먼스(Paloma Month)’와 ‘2026 트로피컬 위크(Tropical Week)’를 진행한다고 7일 알렸다. 오는 11일까지 참가 업장을 모집한다
팔로마 먼스와 트로피컬 위크는 자사 스피릿으로 만든 청량한 칵테일을 선보이기 위해 기획했다. 특히 국내 최초로 선보이는 팔로마 먼스(Paloma Month)는 5월 22일인 세계 팔로마의 날(International Paloma Day)을 기념해 5월 한 달간 진행한다. 아영 스피릿 주력 브랜드인 데킬라 오초(Tequila Ocho)의 오초 팔로마와 오초 랜치워터를 주요 칵테일로 선보일 예정이다. 캠페인 참여 업장에는 싱하 소다 워터와 전용 솔트리머(솔티드 림(Salted Rim)을 만들기 위해 잔 테두리에 소금을 쉽고 깔끔하게 입힐 수 있도록 도와주는 전용 도구) 등 칵테일 제조에 필요한 품목을 지원한다.
이어서 진행되는 트로피컬 위크는 5월 18일부터 6월 14일까지 약 한 달간이다. 플렌터레이 럼의 대표 상품인 스티긴스 팬시 파인애플(Stiggins Fancy Pineapple)과 컷 앤 드라이 큐라소(Cut & Dry Curaso)를 이용한 다양한 칵테일을 선보인다.
아영FBC 관계자는 “이번 아영 스피릿 행사는 여름 날씨에 잘 어울리는 청량한 칵테일 문화를 소비자들이 보다 가깝게 즐길 수 있도록 준비했다”라고 말했다.
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April 06. 2026
최근 일본에서는 여름의 장기화 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 이에 식음료 관련 기업들은 기상 데이터 기반의 판매 전략을 도입하며 대응 중이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 일본 내 여름 상품의 판매 개시 시점이 앞당겨지고 있다. 과거에는 6월 이후 본격적인 여름 상품 전개가 이뤄졌다. 하지만 현재는 4월부터 여름철을 염두에 둔 제품 출시와 마케팅이 진행된다. 여름 상품의 판매 종료 시점 역시 늦춰지고 있다. 기존에는 9월 중순 이후 가을·겨울 상품으로 전환하는 것이 일반적이었으나, 최근에는 10월 하순에서 11월까지 여름 상품이 유지되는 사례가 많아졌다. 계절 구분의 자체도 모호해지고 있다. 일부 기업에서는 4월 중순부터 10월 초까지를 사실상 ‘여름 시즌’으로 정의한다. 연중 절반이 여름이다. 이를 바탕으로 연간 마케팅 전략을 재구성하는 중이다. 이러한 계절 변화는 상품 개발 방식과 마케팅 전략 전반의 변화를 요구하고 있다. 유통업계에서는 기상