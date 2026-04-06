“배달 봉투까지 연기”…이수지와 함께한 투다리 캠페인

[리얼푸드=육성연 기자] 종합 외식기업 투다리가 개그우먼 이수지와 함께한 신규 광고 캠페인을 공개한다고 6일 밝혔다.
이수지는 캠페인 영상에서 서로 다른 성격의 캐릭터를 넘나드는 ‘일인다역’ 연기를 선보였다. 투다리는 지난해 이수지를 모델로 한 광고를 공개한 바 있다.
광고 중반 이후에는 배달 서비스를 자연스럽게 녹여냈다. 이와 함께 밀키트 제품과 다양한 이용 상황을 함께 구성했다.
캠페인은 TV 광고를 비롯해 디지털 플랫폼, 옥외 매체 등 다양한 채널을 통해 송출된다. 향후 소비자 참여형 이벤트 및 연계 캠페인을 통해 소비자 접점을 확대할 계획이다.
투다리 관계자는 “이번 캠페인은 투다리가 가진 다양한 매력을 더욱 직관적으로 전달하기 위해 기획됐다”라며 “특히 배달 상황을 재치 있게 표현한 장면은 소비자 공감도를 높이는 요소로 작용할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.
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April 06. 2026
최근 일본에서는 여름의 장기화 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 이에 식음료 관련 기업들은 기상 데이터 기반의 판매 전략을 도입하며 대응 중이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 일본 내 여름 상품의 판매 개시 시점이 앞당겨지고 있다. 과거에는 6월 이후 본격적인 여름 상품 전개가 이뤄졌다. 하지만 현재는 4월부터 여름철을 염두에 둔 제품 출시와 마케팅이 진행된다. 여름 상품의 판매 종료 시점 역시 늦춰지고 있다. 기존에는 9월 중순 이후 가을·겨울 상품으로 전환하는 것이 일반적이었으나, 최근에는 10월 하순에서 11월까지 여름 상품이 유지되는 사례가 많아졌다. 계절 구분의 자체도 모호해지고 있다. 일부 기업에서는 4월 중순부터 10월 초까지를 사실상 ‘여름 시즌’으로 정의한다. 연중 절반이 여름이다. 이를 바탕으로 연간 마케팅 전략을 재구성하는 중이다. 이러한 계절 변화는 상품 개발 방식과 마케팅 전략 전반의 변화를 요구하고 있다. 유통업계에서는 기상