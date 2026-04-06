“배달 봉투까지 연기”…이수지와 함께한 투다리 캠페인

[리얼푸드=육성연 기자] 종합 외식기업 투다리가 개그우먼 이수지와 함께한 신규 광고 캠페인을 공개한다고 6일 밝혔다.

이수지는 캠페인 영상에서 서로 다른 성격의 캐릭터를 넘나드는 ‘일인다역’ 연기를 선보였다. 투다리는 지난해 이수지를 모델로 한 광고를 공개한 바 있다.

광고 중반 이후에는 배달 서비스를 자연스럽게 녹여냈다. 이와 함께 밀키트 제품과 다양한 이용 상황을 함께 구성했다.

캠페인은 TV 광고를 비롯해 디지털 플랫폼, 옥외 매체 등 다양한 채널을 통해 송출된다. 향후 소비자 참여형 이벤트 및 연계 캠페인을 통해 소비자 접점을 확대할 계획이다.

투다리 관계자는 “이번 캠페인은 투다리가 가진 다양한 매력을 더욱 직관적으로 전달하기 위해 기획됐다”라며 “특히 배달 상황을 재치 있게 표현한 장면은 소비자 공감도를 높이는 요소로 작용할 것으로 기대한다”라고 밝혔다.

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