올해는 온두라스 산지…테라로사 ‘더 파워 오브 커피’ 캠페인

[리얼푸드=육성연 기자] 스페셜티 커피 브랜드 테라로사(TERAROSA)가 온두라스 산지와의 오래된 인연을 바탕으로 ‘더 파워 오브 커피(The Power of Coffee)’ 캠페인을 전개한다.
테라로사는 설립 초기부터 산지 농부들과의 파트너십을 기반으로, 원두 수급부터 판매까지 전 과정을 아우르며 스페셜티 커피를 선보이고 있다. 또한, 커피 수확 환경 및 아동 교육 등 지속적인 개선 활동을 통해 산지와 장기적인 상생 관계를 구축하고 있다. 이를 배경으로 테라로사는 작년부터 ‘더 파워 오브 커피’ 캠페인을 하고 있다.
올해는 온두라스 산지와 캠페인을 이어간다. 캠페인은 온두라스 ‘엘 푸엔테(El Puente)’ 농장의 ‘마리사벨 & 모이세스’ 부부와의 인연을 중심으로 진행된다. ‘온두라스 마르칼라 마리 & 모이’ 원두를 판매하는 ‘킹콩(King콩)’ 상품으로 선보인다.
테라로사는 오는 30일까지 전국 매장에서 음료 구매 후 테라로사 공식 인스타그램을 팔로잉하는 고객에게 캠페인 한정판 드립백을 증정한다. 또 오는 5월 31일까지 매장 내 포스터, 컵 슬리브 등 캠페인 슬로건이 포함된 사진 촬영 후 개인 SNS에 해시태그와 함께 업로드하면 매주 추첨을 통해 텀블러, 드립백 등 경품을 제공한다.
테라로사 담당자는 “‘더 파워 오브 커피’ 캠페인은 한 잔의 커피가 만들어지는 과정 속 산지와의 깊은 관계를 고객들이 보다 쉽게 이해하고 공감할 수 있도록 기획됐다”라고 말했다.
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April 06. 2026
최근 일본에서는 여름의 장기화 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 이에 식음료 관련 기업들은 기상 데이터 기반의 판매 전략을 도입하며 대응 중이다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 일본 내 여름 상품의 판매 개시 시점이 앞당겨지고 있다. 과거에는 6월 이후 본격적인 여름 상품 전개가 이뤄졌다. 하지만 현재는 4월부터 여름철을 염두에 둔 제품 출시와 마케팅이 진행된다. 여름 상품의 판매 종료 시점 역시 늦춰지고 있다. 기존에는 9월 중순 이후 가을·겨울 상품으로 전환하는 것이 일반적이었으나, 최근에는 10월 하순에서 11월까지 여름 상품이 유지되는 사례가 많아졌다. 계절 구분의 자체도 모호해지고 있다. 일부 기업에서는 4월 중순부터 10월 초까지를 사실상 ‘여름 시즌’으로 정의한다. 연중 절반이 여름이다. 이를 바탕으로 연간 마케팅 전략을 재구성하는 중이다. 이러한 계절 변화는 상품 개발 방식과 마케팅 전략 전반의 변화를 요구하고 있다. 유통업계에서는 기상