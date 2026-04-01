하겐다즈, 콘래드 서울과 ‘무화과 바닐라 치즈 케이크’ 선봬

[리얼푸드=육성연 기자] 아이스크림 브랜드 하겐다즈가 호텔 콘래드 서울과 ‘무화과 바닐라 치즈 케이크’를 출시한다고 1일 전했다.

‘무화과 바닐라 치즈 케이크’는 하겐다즈가 최초로 선보이는 치즈 맛 아이스크림 케이크다. 신제품은 무화과를 담았다. 무화과 콤포트와 크림치즈를 섞은 ‘무화과 치즈 무스’가 특징이다. 여기에 5가지 순수 원재료만을 사용한 하겐다즈 바닐라 아이스크림이 더해진다.

화이트 컬러의 케이크 상단에는 꽃 한 송이를 연상시키는 장식을 올렸다. 케이크 측면에는 플라워 패턴의 띠지를 둘렀다.

‘무화과 바닐라 치즈 케이크’는 지난해 가정의 달 시즌에 선보인 ‘블루밍 넛츠 케이크’에 이은 두 번째 하겐다즈 X 콘래드 서울 협업 제품이다. 케이크 개발에 콘래드 서울 페이스트리 팀이 직접 참여했다.

제품은 1일부터 카카오톡 선물하기를 통해 구매할 수 있다. 케이크 주문 시 ‘Congratulations’ 메시지가 적힌 카드가 함께 제공된다.

하겐다즈 마케팅 담당자는 “가정의 달 시즌을 맞아 선물하기 좋은 프리미엄 아이스크림 케이크를 꾸준히 확대하고 있다”라고 말했다.

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