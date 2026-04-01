보랏빛 ‘우베’ 음료, 투썸플레이스에서 만난다

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 국내 프랜차이즈 최초로 ‘우베(ube)’를 활용한 음료 및 디저트를 시즌 한정으로 선보인다고 1일 밝혔다.

우베는 아시아 일부 지역에서 활용되는 식재료다. 은은한 단맛과 보라색을 가졌다.

투썸플레이스의 우베 음료 메뉴는 ‘투썸 우베 라떼’, ‘우베 카페 라떼’, ‘우베 쉐이크’의 3종이다. 디저트로는 ‘떠먹는 우베 아박’이 있다.

‘우베 음료’ 3종은 오는 6일부터, ‘떠먹는 우베 아박’은 17일부터 시즌 한정으로 판매한다.

우베 음료 출시를 앞두고 1일부터 5일까지 ‘우베 바이브(Ube Vibe) 출시 알림’ 이벤트도 진행한다. 투썸하트 앱에서 우베 음료 출시 알림을 신청하면 신메뉴 할인 쿠폰을 100% 증정한다. 추첨을 통해 100명에게 우베 신메뉴 무료 음료 쿠폰을 제공한다.

투썸플레이스는 올해 식음료 업계의 빠른 흐름에 맞춰 한정 제품을 선보이는 LTO(Limited Time Offer) 전략을 운영하고 있다. SNS 소비자 반응과 글로벌 트렌드를 빠르게 반영해 선보이는 ‘F-NPD(Fast New Product Development)’를 도입했다. 제품 기획부터 출시까지의 기간을 절반 이상 단축했다.

투썸플레이스 관계자는 “소비자들의 뜨거운 반응을 얻었던 ‘두초생’과 ‘떠먹는 두아박’에 이어, 올해 도입한 ‘F-NPD’에 기반한 마케팅으로 우베를 선보이게 됐다”라고 전했다.

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