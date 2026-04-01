보랏빛 ‘우베’ 음료, 투썸플레이스에서 만난다

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 카페 투썸플레이스가 국내 프랜차이즈 최초로 ‘우베(ube)’를 활용한 음료 및 디저트를 시즌 한정으로 선보인다고 1일 밝혔다.
우베는 아시아 일부 지역에서 활용되는 식재료다. 은은한 단맛과 보라색을 가졌다.
투썸플레이스의 우베 음료 메뉴는 ‘투썸 우베 라떼’, ‘우베 카페 라떼’, ‘우베 쉐이크’의 3종이다. 디저트로는 ‘떠먹는 우베 아박’이 있다.
‘우베 음료’ 3종은 오는 6일부터, ‘떠먹는 우베 아박’은 17일부터 시즌 한정으로 판매한다.
우베 음료 출시를 앞두고 1일부터 5일까지 ‘우베 바이브(Ube Vibe) 출시 알림’ 이벤트도 진행한다. 투썸하트 앱에서 우베 음료 출시 알림을 신청하면 신메뉴 할인 쿠폰을 100% 증정한다. 추첨을 통해 100명에게 우베 신메뉴 무료 음료 쿠폰을 제공한다.
투썸플레이스는 올해 식음료 업계의 빠른 흐름에 맞춰 한정 제품을 선보이는 LTO(Limited Time Offer) 전략을 운영하고 있다. SNS 소비자 반응과 글로벌 트렌드를 빠르게 반영해 선보이는 ‘F-NPD(Fast New Product Development)’를 도입했다. 제품 기획부터 출시까지의 기간을 절반 이상 단축했다.
투썸플레이스 관계자는 “소비자들의 뜨거운 반응을 얻었던 ‘두초생’과 ‘떠먹는 두아박’에 이어, 올해 도입한 ‘F-NPD’에 기반한 마케팅으로 우베를 선보이게 됐다”라고 전했다.
gorgeous@heraldcorp.com
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April 01. 2026
미국 식품 시장에서 ‘건강’을 소비하는 방식이 변화하고 있다. 과거에는 유기농, 저당, 비건 등 ‘덜 해로운 선택’이 중심이었다면, 최근에는 신체와 정신을 동시에 관리하는 ‘기능 중심 소비’로 전환되는 모습이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 식물성 유제품 대체 브랜드인 오틀리(Oatly)는 최근 ‘블랙 슈가 호지차(Black Sugar Hojicha)’의 저카페인 차 라인을 새로 발표했다. 이는 고함량 카페인으로 얻을 수 있는 ‘각성’이 아닌 저카페인 음료 섭취를 통한 ‘안정’을 중시하는 최근 웰니스 소비 흐름을 반영한다. 이런 흐름은 최근 캘리포니아 애너하임에서 열린 북미 최대 천연·유기농 식품 전시회 Natural Products Expo West 2026 현장에서도 확인됐다. 이 전시회에서는 ‘Wellness Beverage’ 카테고리가 별도 파빌리온으로 구성됐다. ‘단백질 대중화’ 트렌드도 눈여겨볼 변화다. 단백질 제품이 기존의 걸쭉한 셰이크 형태에서 벗어나, 보다 가볍고 편