강황 한 숟갈에 멘탈 케어…“불안·공포기억 조절”

커큐민, 우울과 불안 개선에 도움 신경전달물질 분비+뇌 염증 조절

[리얼푸드=육성연 기자] 웰빙(Well-being) 시장에서 정신건강 분야가 떠오른 가운데, ‘멘탈 케어 푸드’ 중 하나로 카레가 주목받고 있다. 우울과 불안 개선에 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과가 축적되서다.

그동안 카레의 효능은 항암과 항염 위주로 알려졌으나, 최근에는 정서 조절 기능이 제시되고 있다. 효능과 관련된 주인공은 항산화물질인 커큐민(curcumin)이다. 카레의 향신료인 강황에 들어 있다. 염증을 억제하고 활성산소를 제거하는 폴리페놀 계열 성분이다.

실제 약리학 분야 국제 학술지(Front Pharmacol·2025)가 다룬 중국·태국 공동연구진의 실험에서는 커큐민을 섭취한 그룹이 대조군보다 우울 증상이 줄어들었다.

국제학술지 BMC 보완 의학 및 치료(BMC Complementary Medicine and Therapies·2025)가 소개한 이란 타브리즈 의과대학교 논문은 커큐민 투여가 산후 우울증 개선의 보조요법으로 활용될 수 있다는 가능성을 제시했다. 500mg 용량의 커큐민 캡슐을 8주간 매일 복용한 그룹은 대조군보다 산후 우울증 반응이 낮았다.

불안 증상에서도 유사 효과가 나타났다. 국제학술지 임상영양학(2024)가 다룬 이란 논문에 따르면 메타분석(총 567명이 참가한 관련 논문 8건 분석) 결과, 커큐민 섭취가 불안 증상을 줄이는 것으로 확인됐다. 특히 12주 이상 장기 섭취 시 효과가 컸다.

관련 논문들의 효과는 커큐민의 복합 작용에서 비롯됐다. ‘신경전달물질’과 ‘뇌 염증’이라는 두 축을 통해서다. 커큐민이 세로토닌·도파민 등의 신경전달물질 분비를 조절하고, 염증 반응을 촉진하는 염증성 사이토카인 분비를 줄인다는 분석이다.

최근 정신의학에서는 우울증을 단순한 기분 장애에서 벗어나 ‘뇌 염증 기반의 질환’으로도 보고 있다. 카이스트·인하대 의대 공동 연구팀은 국제학술지 어드밴스드 사이언스(2025)에서 “우리 몸의 면역·염증 이상이 뇌 기능에도 영향을 미쳐 우울증을 유발할 수 있다”고 밝혔다.

커큐민이 공포 기억의 약화에 영향을 미칠 수 있다는 연구도 있다. 국제학술지 신경정신약리학(2015)이 다룬 미국 연구에 따르면 쥐 실험 결과, 커큐민은 공포 기억이 단기 기억에서 장기 기억으로 형성되는 과정을 억제했다. 이미 형성된 공포 기억도 다시 떠올리는 과정에서 커큐민을 투여하면 기억이 약화됐다. 연구진은 “공포 기억이 비정상적으로 떠올려지는 ‘외상 후 스트레스 장애(PTSD)’ 등의 치료에 커큐민 섭취가 의미를 가질 수 있다”라고 말했다.

다만 전문가들은 연구 결과를 치료 효과로 과대 해석해선 안 된다고 지적한다. 커큐민의 ‘멘탈 케어’ 가능성이 확인됐지만, 아직 보조적 접근 수준에 머문다는 설명이다.

카레는 커큐민과 함께 다양한 향신료를 함께 섭취할 수 있는 음식이다. 커민·후추·계핏가루·겨자씨·생강·마늘·박하 잎·고춧가루·사프란·월계수 잎·정향·육두구, 고수 등 20여 가지가 쓰인다.

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