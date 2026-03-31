“하루 한두 잔의 커피, 대사증후군 위험 낮춰”

[리얼푸드=육성연 기자] 하루 한두 잔의 커피가 대사증후군 위험 지표를 낮출 수 있다는 연구가 대만에서 나왔다.
한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 대만 가오슝대학병원 내과 구펑이 박사팀이 2011∼2019년 대만 바이오뱅크(Taiwan Biobank)에 등록된 2만7119명 자료를 분석한 결과 이같이 나타났다. 이 연구는 지난 1월 국제 영양학 분야 권위 학술지 ‘뉴트리언츠’(Nutrients)에 실렸다.
대사증후군(Metabolic Syndrome)은 복부비만ㆍ고혈압ㆍ고혈당ㆍ고중성지방ㆍ저 HDL-콜레스테롤 등의 대사 이상이 한꺼번에 나타나는 질환군으로, 심혈관질환과 당뇨병 위험을 크게 높이는 주요 건강 지표다.
연구 결과, 블랙커피나 우유 커피를 섭취한 사람은 대사증후군 유병률이 15% 낮았다. 매일 커피를 마신 사람의 대사증후군 유병률은 더 많이 감소했다.
연구팀은 논문에서 “커피엔 카페인뿐 아니라 폴리페놀ㆍ클로로젠산 등 다양한 생리활성 화합물이 포함돼 있어 지질대사와 염증반응에 유익한 영향을 줄 수 있다”라고 했다.
반면 하루 석 잔 이상을 마신 그룹에선 대사증후군 유병률이 낮다는 연관성이 통계적으로 확인되지 않았다. 이는 최적의 커피 섭취량이 존재할 수 있음을 의미한다.
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March 30. 2026
일본 내 K-푸드 소비층이 젊어지고 있다. 크로플, 두바이 쫀득 쿠키, 한국 카페 디저트 등 비주얼 중심 K-디저트가 젊은 소비층 사이에서 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2000년대 초 드라마 ‘겨울연가’를 계기로 시작된 1차 한류 시기 일본에서 K-푸드는 주로 40~60대 주부층을 중심으로 소비됐다. 당시 한국 음식은 드라마 속 식문화를 따라 하며 가정에서 직접 재현하는 ‘요리형 소비’ 형태가 중심이었다. 최근에는 사회관계망서비스(SNS) 기반의 체험형 콘텐츠로 빠르게 변화하고 있다. 주요 소비층 역시 Z세대를 중심으로 확대한다. 한국 디저트는 SNS에서 공유하기 좋은 ‘비주얼 중심 음식(사진이 잘 나오는 음식)’으로 인식되며 젊은 소비층에서 인기다. 실제로 요아정, 크로찌(크루아상 반죽과 떡을 결합한 디저트), 마카롱 시리얼 등은 일본 트렌드 분석에서 2026년 상반기 Z세대 트렌드 예상 음식으로 선정되기도 했다. 사진 촬영과 SNS 공