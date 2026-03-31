도미노피자, ‘4월 SKT T day’ 프로모션 1일 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 도미노피자가 4월의 ‘SKT T day’ 프로모션을 진행한다고 31일 전했다.

이번 프로모션은 SKT T 멤버십 회원이 방문 포장 주문 시 50% 할인 또는 적립 혜택을 제공하는 행사다. 내달 1일 단 하루 진행한다. 도미노피자 자사앱으로 2만5000원 이상 4만5000원 이하 주문 시 적용받을 수 있다.

이번 프로모션의 혜택을 적용하면 도미노피자의 봄 신제품인 ‘아메리칸 클래식 피자 2종’을 50% 할인된 가격에 맛볼 수 있다.

도미노피자 관계자는 “도미노피자가 4월 첫날 SKT T멤버십 고객분을 대상으로 자사앱 포장 주문 시 50% 할인 또는 적립 혜택을 제공하는 프로모션을 준비했다”라며 “이번 SKT T day를 통해 도미노피자의 다양한 피자들을 가성비 있게 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.

gorgeous@heraldcorp.com