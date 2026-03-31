도미노피자, ‘4월 SKT T day’ 프로모션 1일 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 도미노피자가 4월의 ‘SKT T day’ 프로모션을 진행한다고 31일 전했다.
이번 프로모션은 SKT T 멤버십 회원이 방문 포장 주문 시 50% 할인 또는 적립 혜택을 제공하는 행사다. 내달 1일 단 하루 진행한다. 도미노피자 자사앱으로 2만5000원 이상 4만5000원 이하 주문 시 적용받을 수 있다.
이번 프로모션의 혜택을 적용하면 도미노피자의 봄 신제품인 ‘아메리칸 클래식 피자 2종’을 50% 할인된 가격에 맛볼 수 있다.
도미노피자 관계자는 “도미노피자가 4월 첫날 SKT T멤버십 고객분을 대상으로 자사앱 포장 주문 시 50% 할인 또는 적립 혜택을 제공하는 프로모션을 준비했다”라며 “이번 SKT T day를 통해 도미노피자의 다양한 피자들을 가성비 있게 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.
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March 30. 2026
일본 내 K-푸드 소비층이 젊어지고 있다. 크로플, 두바이 쫀득 쿠키, 한국 카페 디저트 등 비주얼 중심 K-디저트가 젊은 소비층 사이에서 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2000년대 초 드라마 ‘겨울연가’를 계기로 시작된 1차 한류 시기 일본에서 K-푸드는 주로 40~60대 주부층을 중심으로 소비됐다. 당시 한국 음식은 드라마 속 식문화를 따라 하며 가정에서 직접 재현하는 ‘요리형 소비’ 형태가 중심이었다. 최근에는 사회관계망서비스(SNS) 기반의 체험형 콘텐츠로 빠르게 변화하고 있다. 주요 소비층 역시 Z세대를 중심으로 확대한다. 한국 디저트는 SNS에서 공유하기 좋은 ‘비주얼 중심 음식(사진이 잘 나오는 음식)’으로 인식되며 젊은 소비층에서 인기다. 실제로 요아정, 크로찌(크루아상 반죽과 떡을 결합한 디저트), 마카롱 시리얼 등은 일본 트렌드 분석에서 2026년 상반기 Z세대 트렌드 예상 음식으로 선정되기도 했다. 사진 촬영과 SNS 공