엠앤엠즈, 월트디즈니 컴퍼니와 마블 테마의 글로벌 캠페인

[리얼푸드=육성연 기자] 한국마즈는 글로벌 마즈가 월트디즈니 컴퍼니와 협업한 글로벌 협업 캠페인을 진행한다고 31일 밝혔다.

이번 협업은 ‘함께할 더 때 즐겁다(It’s More Fun Together)‘는 메시지를 바탕으로, 엠앤엠즈 마스코트와 마블 캐릭터를 결합한 디자인으로 7종의 한정판 패키지를 선보인다.

디지털 콘텐츠는 엠앤엠즈 마스코트 캔디들이 마블 스튜디오를 방문해 마블 슈퍼히어로 역할 오디션에 도전하는 모습을 담았다. 또한 각기 다른 색상의 엠앤엠즈 마스코트 캔디와 마블 캐릭터를 함께 디자인 한 한정판 패키지에는 ‘울버린’(노란색), ‘데드풀’(빨간색), ‘데어데블’(파란색), ‘엘렉트라’(보라색), ‘쉬헐크’(초록색), ‘옐레나’(갈색), ‘레드 가디언’(주황색) 등 총 7명의 캐릭터가 포함된다.

이번 한정판 패키지는 3월부터 클래식 밀크 초콜릿, 피넛, 피넛 버터, 크리스피, 밀크 초콜릿 미니 등으로 만날 수 있다. 한정판 패키지의 QR 코드를 스캔하고 컨테스트에 참여하면 경품을 받을 수 있다.

마즈 스내킹(Mars Snacking)의 최고 브랜드 책임자 랭킨 캐롤은 “마즈와 디즈니는 즐거움의 힘과 사람들에게 의미있는 순간을 선사하는 가치에 대한 공감 아래 협업을 이어왔다”라고 밝혔다.

월트디즈니 컴퍼니 제휴 마케팅 및 크리에이티브 부문 수석 부사장 민디 해밀턴(Mindy Hamilton) 은 “이번 협업은 여기에 엠앤엠즈 마스코트 캔디가 더해져 두 브랜드의 팬덤을 아우르고, 연결과 즐거움의 순간을 만들어내는 의미있는 글로벌 캠페인”이라고 전했다.

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