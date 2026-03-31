성수동 리틀바잇모어, 신세계·현대百 팝업 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 브랜드 ‘리틀바잇모어(Little Bite More)’가 4월 본격적인 백화점 팝업 행사를 연다고 31일 전했다.

오는 4월 1일부터 14일까지는 신세계백화점 강남점 ‘스위트파크’에서, 4월 10일부터 16일까지는 현대백화점 압구정본점에서 진행한다.

현장에선 최근 식품업계 핵심 키워드인 ‘저속노화(Slow Aging)’와 ‘헬시 플레저(Healthy Pleasure)’ 트렌드를 반영한 건강 지향적 베이커리를 선보일 예정이다. 리틀바잇모어는 밀가루, 버터, 설탕을 사용하지 않는 베이킹 공법을 기반으로 제조하고 있다.

특히 이번 팝업의 주력 제품인 ‘치즈바잇(15종)’은 글루텐 프리 메뉴다. 여기에 벚꽃 시즌을 맞아 기획한 한정판 케이크와 버터바잇 등도 공개한다.

브랜드의 ‘번들 케이크(Bundle Cake)’ 도 오프라인 현장에서 선보인다. 여러 개의 컵케이크가 조형물처럼 연결된 제품이다. 칼이나 접시 없이 손으로 가볍게 떼어 나누는 방식이 특징이다.

박윤정 리틀바잇모어 대표는 “‘맛있는 건강함’의 가치를 이번 백화점 팝업을 통해 널리 전달할 것”이라고 말했다.

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