성수동 리틀바잇모어, 신세계·현대百 팝업 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 디저트 브랜드 ‘리틀바잇모어(Little Bite More)’가 4월 본격적인 백화점 팝업 행사를 연다고 31일 전했다.
오는 4월 1일부터 14일까지는 신세계백화점 강남점 ‘스위트파크’에서, 4월 10일부터 16일까지는 현대백화점 압구정본점에서 진행한다.
현장에선 최근 식품업계 핵심 키워드인 ‘저속노화(Slow Aging)’와 ‘헬시 플레저(Healthy Pleasure)’ 트렌드를 반영한 건강 지향적 베이커리를 선보일 예정이다. 리틀바잇모어는 밀가루, 버터, 설탕을 사용하지 않는 베이킹 공법을 기반으로 제조하고 있다.
특히 이번 팝업의 주력 제품인 ‘치즈바잇(15종)’은 글루텐 프리 메뉴다. 여기에 벚꽃 시즌을 맞아 기획한 한정판 케이크와 버터바잇 등도 공개한다.
브랜드의 ‘번들 케이크(Bundle Cake)’ 도 오프라인 현장에서 선보인다. 여러 개의 컵케이크가 조형물처럼 연결된 제품이다. 칼이나 접시 없이 손으로 가볍게 떼어 나누는 방식이 특징이다.
박윤정 리틀바잇모어 대표는 “‘맛있는 건강함’의 가치를 이번 백화점 팝업을 통해 널리 전달할 것”이라고 말했다.
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March 30. 2026
일본 내 K-푸드 소비층이 젊어지고 있다. 크로플, 두바이 쫀득 쿠키, 한국 카페 디저트 등 비주얼 중심 K-디저트가 젊은 소비층 사이에서 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2000년대 초 드라마 ‘겨울연가’를 계기로 시작된 1차 한류 시기 일본에서 K-푸드는 주로 40~60대 주부층을 중심으로 소비됐다. 당시 한국 음식은 드라마 속 식문화를 따라 하며 가정에서 직접 재현하는 ‘요리형 소비’ 형태가 중심이었다. 최근에는 사회관계망서비스(SNS) 기반의 체험형 콘텐츠로 빠르게 변화하고 있다. 주요 소비층 역시 Z세대를 중심으로 확대한다. 한국 디저트는 SNS에서 공유하기 좋은 ‘비주얼 중심 음식(사진이 잘 나오는 음식)’으로 인식되며 젊은 소비층에서 인기다. 실제로 요아정, 크로찌(크루아상 반죽과 떡을 결합한 디저트), 마카롱 시리얼 등은 일본 트렌드 분석에서 2026년 상반기 Z세대 트렌드 예상 음식으로 선정되기도 했다. 사진 촬영과 SNS 공