REAL FOODS PREMIUM
Eat Play Cook Read Pet Go Green
  • Read

  • 닷사이 익스클루시브 4종 국내 선봬…사쿠라이 카즈히로 사장 방한

  • 2026-03-31
닷사이 사쿠라이 카즈히로 사장이 더현대 서울 팝업 현장에서 방문객에게 사케를 따르고 있다. [니혼슈코리아 제공]
닷사이 사쿠라이 카즈히로 사장이 더현대 서울 팝업 현장에서 방문객에게 사케를 따르고 있다. [니혼슈코리아 제공]

[리얼푸드=육성연 기자] 일본 주류 수입 전문기업 니혼슈코리아는 사케 브랜드 닷사이(Dassai) 팝업스토어를 통해 익스클루시브 4종을 공개했다고 31일 밝혔다. 닷사이 팝업은 내달 5일까지 더현대 서울 지하 1층에서 운영한다.

현장에는 ‘Dassai Exclusive’ 별도 메뉴판이 마련됐다. 닷사이 준마이다이긴죠 23 비스이(720ml, 16만원), 닷사이 준마이다이긴죠 23 히사이시조(720ml, 19만원), 닷사이 준마이다이긴죠 39 하나비에(720ml, 8만6000원), 닷사이 미가키 소노사키에 매그넘 보틀(2.3L, 249만원) 등 4종이다.

닷사이 미가키 소노사키에 2.3L 매그넘 보틀은 20% 이하로 정미한 야마다니시키를 사용했다. 우드박스에 담긴 특별 주문생산 방식으로 병입한 제품이다. 이번 팝업에서는 1인 1병 기준 선착순 6병 한정으로 판매한다.

닷사이 준마이다이긴죠 23 히사이시조는 세계적인 음악가 히사이시 조의 일본 센추리 교향악단 음악감독 취임을 기념해 제작힌 초한정품이다. 히사이시 조와 친분이 있는 일본 만화가 히로카네 켄시가 라벨 디자인에 참여했다.

팝업 오픈 사흘째인 지난 29일에는 주식회사 닷사이의 사쿠라이 카즈히로 대표이사가 직접 현장을 방문했다. 닷사이 소개를 시작으로 오후 4시부터 6시까지 사쿠라이 대표는 부스 카운터 안에서 방문객과 대화를 나눴다.

사쿠라이 카즈히로 닷사이 대표이사는 “한국은 닷사이에게 매우 특별한 시장”이라며 “세련된 미식 감각과 프리미엄 주류에 대한 높은 안목을 가진 한국 소비자를 직접 만날 수 있었다”고 말했다.


gorgeous@heraldcorp.com

관련기사

Most Read Stories
REAL FOODSPREMIUM
MARKET TRENDS
March 30. 2026
일본 K-푸드의 주인공, ‘아줌마’에서 Z세대로
일본 내 K-푸드 소비층이 젊어지고 있다. 크로플, 두바이 쫀득 쿠키, 한국 카페 디저트 등 비주얼 중심 K-디저트가 젊은 소비층 사이에서 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2000년대 초 드라마 ‘겨울연가’를 계기로 시작된 1차 한류 시기 일본에서 K-푸드는 주로 40~60대 주부층을 중심으로 소비됐다. 당시 한국 음식은 드라마 속 식문화를 따라 하며 가정에서 직접 재현하는 ‘요리형 소비’ 형태가 중심이었다. 최근에는 사회관계망서비스(SNS) 기반의 체험형 콘텐츠로 빠르게 변화하고 있다. 주요 소비층 역시 Z세대를 중심으로 확대한다. 한국 디저트는 SNS에서 공유하기 좋은 ‘비주얼 중심 음식(사진이 잘 나오는 음식)’으로 인식되며 젊은 소비층에서 인기다. 실제로 요아정, 크로찌(크루아상 반죽과 떡을 결합한 디저트), 마카롱 시리얼 등은 일본 트렌드 분석에서 2026년 상반기 Z세대 트렌드 예상 음식으로 선정되기도 했다. 사진 촬영과 SNS 공
(주)헤럴드|주소 : 서울시 용산구 후암로4길 10 헤럴드 스퀘어|제호 : REAL FOODS|인터넷신문등록번호 : 서울 아03324
등록(발행)일자 : 2014. 09. 12|발행인ㆍ편집인 : 최진영|청소년보호책임자 : 홍승완|대표번호 : 02-727-0114