정식품 ‘베지밀’ X ‘또간집’ 행사…최대 53% 할인

[리얼푸드=육성연 기자] 정식품이 유튜브 예능 ‘또간집’과 협업해 할인 행사를 진행한다고 30일 전했다.
‘또간집’은 시민들이 재방문한 맛집을 추천받아 탐방하는 스튜디오 수제의 웹 예능 콘텐츠다. ‘또살집’은 ‘또간집’의 커머스판이다. 두 번 사고 싶을 만큼 좋은 제품을 단독 최저가로 브랜드들과의 협업을 통해 선보이고 있다.
이번 프로모션은 지난 27일부터 내달 12일까지 총 17일간이다. 올해는 ‘베지밀 고단백 두유 플레인’ 라인업을 추가해 선보인다.
행사 제품은 베지밀 고단백 두유 플레인, 베지밀 고단백 두유 초코, 베지밀 고단백 두유 검은콩 3종이다. 32팩 기준 최대 53% 할인된 1만9500원에 판매한다. 구매 고객에게는 무료 배송 혜택이 제공된다.
‘베지밀 고단백 두유 시리즈’는 식물성 단백질 12g을 함유한다. 근육 합성에 도움을 줄 수 있는 필수 아미노산 BCAA, 비타민B군, 미네랄 등을 담았다.
정식품 관계자는 “베지밀 고단백 두유 3종은 정식품이 50여 년 기술력을 바탕으로 풍부한 단백질과 균형 잡힌 영양, 담백한 풍미를 고루 담은 제품”이라고 소개했다.
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March 30. 2026
일본 내 K-푸드 소비층이 젊어지고 있다. 크로플, 두바이 쫀득 쿠키, 한국 카페 디저트 등 비주얼 중심 K-디저트가 젊은 소비층 사이에서 인기다. 한국농수산식품유통공사(aT)의 농식품수출정보(KATI)에 따르면 2000년대 초 드라마 ‘겨울연가’를 계기로 시작된 1차 한류 시기 일본에서 K-푸드는 주로 40~60대 주부층을 중심으로 소비됐다. 당시 한국 음식은 드라마 속 식문화를 따라 하며 가정에서 직접 재현하는 ‘요리형 소비’ 형태가 중심이었다. 최근에는 사회관계망서비스(SNS) 기반의 체험형 콘텐츠로 빠르게 변화하고 있다. 주요 소비층 역시 Z세대를 중심으로 확대한다. 한국 디저트는 SNS에서 공유하기 좋은 ‘비주얼 중심 음식(사진이 잘 나오는 음식)’으로 인식되며 젊은 소비층에서 인기다. 실제로 요아정, 크로찌(크루아상 반죽과 떡을 결합한 디저트), 마카롱 시리얼 등은 일본 트렌드 분석에서 2026년 상반기 Z세대 트렌드 예상 음식으로 선정되기도 했다. 사진 촬영과 SNS 공