정식품 ‘베지밀’ X ‘또간집’ 행사…최대 53% 할인

[리얼푸드=육성연 기자] 정식품이 유튜브 예능 ‘또간집’과 협업해 할인 행사를 진행한다고 30일 전했다.

‘또간집’은 시민들이 재방문한 맛집을 추천받아 탐방하는 스튜디오 수제의 웹 예능 콘텐츠다. ‘또살집’은 ‘또간집’의 커머스판이다. 두 번 사고 싶을 만큼 좋은 제품을 단독 최저가로 브랜드들과의 협업을 통해 선보이고 있다.

이번 프로모션은 지난 27일부터 내달 12일까지 총 17일간이다. 올해는 ‘베지밀 고단백 두유 플레인’ 라인업을 추가해 선보인다.

행사 제품은 베지밀 고단백 두유 플레인, 베지밀 고단백 두유 초코, 베지밀 고단백 두유 검은콩 3종이다. 32팩 기준 최대 53% 할인된 1만9500원에 판매한다. 구매 고객에게는 무료 배송 혜택이 제공된다.

‘베지밀 고단백 두유 시리즈’는 식물성 단백질 12g을 함유한다. 근육 합성에 도움을 줄 수 있는 필수 아미노산 BCAA, 비타민B군, 미네랄 등을 담았다.

정식품 관계자는 “베지밀 고단백 두유 3종은 정식품이 50여 년 기술력을 바탕으로 풍부한 단백질과 균형 잡힌 영양, 담백한 풍미를 고루 담은 제품”이라고 소개했다.

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