더본코리아, 최대 50% 할인 ‘고객 감사 외식 통합전’ 연다

[리얼푸드=육성연 기자] 지난해 여러 논란에 휩싸인 더본코리아가 사법리스크 해소 분위기 속 단골고객 챙기기에 나선다.

외식 전문기업 더본코리아는 ‘고객 감사 외식 통합전’을 통해 총 16개 외식 브랜드의 대표 메뉴를 최대 50% 할인가에 제공한다. 4월 1~19일까지다.

통합전은 행사 진행에 투입되는 모든 할인 및 홍보 비용을 본사에서 100% 지원한다. 더본코리아는 300억 원 규모의 100% 본사 지원 통합 할인 홍보를 진행한 바 있다.

행사는 총 19일간 요일별로 지정된 브랜드에서 대표 메뉴에 대한 최대 50% 할인 릴레이 홍보를 진행한다.

요일별 참여 브랜드는 4월 1·3·8·10일(수,금) 역전우동, 원조쌈밥집, 제순식당, 4월 1·2·8·9일(수,목) 한신포차, 새마을식당, 막이오름, 4월 2·4·9·11일(목,토) 롤링파스타, 인생설렁탕, 미정국수, 4월 3·4·10·11일(금,토) 백스비어, 연돈튀김덮밥(연돈볼카츠), 리춘식당, 돌배기집, 본가 등이다.

행사 기간 내 14일 단 하루는 블랙데이 기념 홍콩반점에서 짜장면을 3900원에 판매한다. 6~12일까지 빽보이피자 ‘오븐에 구운 샌드위치(오구샌)’ 주문 시 5000원 할인, 13~19일까지는 배달의민족에서 빽보이피자 모든 피자 메뉴를 6000원 할인 판매한다.

이와 더불어 더본코리아는 고객 편의성 및 혜택 강화를 위해 빽다방을 비롯해 외식 전 브랜드와 더본몰 등을 하나로 연결하는 통합 멤버십 도입도 준비 중이다.

더본코리아 관계자는 “지난 1년간 수많은 오해 속에서도 변함없이 믿음을 주신 고객과 점주님들께 감사의 마음이 전달되길 바란다”라며, “앞으로 고객님의 지적에는 기민하게 개선하고, 음해와 왜곡에는 확실히 대응하면서 고객과 점주님 모두 만족할 수 있는 브랜드가 되기 위해 최선의 노력을 다하겠다”라고 전했다.

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